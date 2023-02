Organização Internacional para as Migrações envia mais 14 camiões de ajuda humanitária para a Síria

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou hoje que vai enviar mais 14 camiões de ajuda humanitária para as vítimas dos terramotos desta semana que vivem na região de Idlib, no noroeste da Síria.

A nova ajuda de emergência, constituída por bens essenciais de socorro, será enviada do armazém da OIM em Burç, na Turquia, e será distribuída em conjunto com material de assistência que está em três armazéns na Síria e é administrado por uma organização humanitária local.

Os bens serão distribuídos com o apoio de uma organização não-governamental (ONG) síria parceira da OIM "para aliviar o sofrimento dos mais afetados pela destruição", explicou a agência da ONU para as migrações, num comunicado hoje divulgado.

O processo de distribuição será levado a cabo "apesar do sofrimento que os nossos próprios parceiros estão a enfrentar, com vidas perdidas e entes queridos desaparecidos", sublinhou a OIM.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

Os sismos já provocaram mais de 21 mil mortos, dos quais cerca de 19.400 na Turquia e pelo menos 3.380 na Síria.

Presente na Turquia desde quinta-feira, "para apoiar os parceiros nacionais e locais", a OIM recordou que já enviou para a região sete camiões com ajuda, incluindo aquecedores elétricos e fogões, cobertores, capas de chuva ou botas.

"Com base no nosso vasto alcance operacional na região, somos capazes de trazer alívio a milhares de famílias cujas casas e meios de subsistência foram repentinamente obliterados", afirmou o diretor-geral da OIM, António Vitorino, citado no comunicado.

Reiterando os apelos à comunidade internacional para que disponibilize recursos financeiros e equipamento de busca e salvamento, a OIM lembrou que a região está a viver uma época de "frio intenso" e as vítimas dos terramotos enfrentam "falta de abrigo, de comida, de água e de instalações médicas", o que cria "necessidades humanitárias cada vez maiores".

O Governo sírio disse hoje que vai aceitar a entrega de ajuda internacional nas áreas controladas por rebeldes que foram atingidas pelos terramotos, segundo um comunicado divulgado pela agência oficial Sana.

O Governo do Presidente Bashar al-Assad disse que a distribuição da ajuda humanitária será "supervisionada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Sírio" com a ajuda da ONU.

Uma guerra civil está em curso na Síria desde 2011.