GNR aplica mais de 1.220 multas na operação "Passageiros em Segurança"

A GNR anunciou hoje que aplicou 1.225 multas e fiscalizou 4.542 condutores entre 23 e 29 de janeiro na operação "Passageiros em Segurança", destinada à fiscalização seletiva de transportes rodoviários de passageiros.

Segundo a GNR, as ações de fiscalização foram orientadas para "as vias onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, para promover o aumento da segurança rodoviária, a melhoria das condições de trabalho e a promoção da concorrência leal no setor dos transportes, em todo o território nacional continental.

Das 1.225 contraordenações rodoviárias, destacam-se 352 no âmbito da atividade de transporte de passageiros em veículos pesados, 51 relativos a transporte de crianças e jovens até 16 anos e 77 referente a transportes de passageiros em Táxi (45) e em TVDE (32).

Nesta operação foram mobilizados militares dos Destacamentos de Trânsito dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito.

"Estas operações, têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes procurando, desta forma, influenciar positivamente os utilizadores, levando-os a adotarem condutas que privilegiem comportamentos mais seguros", esclareceu a GNR.