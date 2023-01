PSP, GNR e ANSR realizam campanha sobre riscos de condução em excesso de velocidade

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR iniciam na terça-feira uma campanha para alertar os condutores para os risos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes, foi hoje anunciado.

A campanha de segurança rodoviária denominada "Viajar sem pressa" está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023 e vai decorrer até 06 de fevereiro, sendo composta por ações de sensibilização da ANSR e de operações de fiscalização da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.

Num comunicado conjunto, a ANSR, PSP e GNR referem que a campanha tem como objetivo "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade", uma vez que é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

A ANSR, a PSP e a GNR sublinham que, num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.

Como exemplo, indicam que, se um veículo circular a 30 quilómetros por hora, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%, aumentando a velocidade para 50 quilómetros por hora, a probabilidade passa a ser de 80%.

A campanha "Viajar sem pressa" vai integrar ações de sensibilização da ANSR em todo o país e operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP que vão decorrer "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização 2023, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade".