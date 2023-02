Frio extremo nos EUA causa dois mortos e cancela mais de 1.700 voos

Temperaturas frias extremas nos Estados Unidos fizeram até ao momento duas vítimas mortais, no Texas, e levaram ao cancelamento de mais de 1.700 voos em todo o país, de acordo com as autoridades.

Os serviços de emergência responderam a centenas de colisões de automóveis um pouco por todo o estado do Texas, e o governador republicano, Greg Abbott, pediu à população para se manter longe das estradas.

Para já, há o relato de um morto em Austin, na madrugada de terça-feira, num choque em cadeia, e de uma outra vítima mortal, um homem de 45 anos, na segunda-feira, numa estrada perto de Dallas, de acordo com a polícia de Arlington.

Mais de 900 voos de ou para o Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth e mais de 250 voos de ou para o aeroporto Dallas Love Field foram cancelados ou sofreram atrasos na terça-feira, de acordo com o serviço de monitorização de voos FlightAware.

A Southwest Airlines, com sede em Dallas, cancelou mais de 500 voos e adiou mais de 350 na terça-feira, informou a FlightAware.

Também no estado do Tennessee, várias escolas do condado de Memphis-Shelby anunciaram o cancelamento das aulas hoje, devido às condições perigosas de circulação.

No Arkansas, a governadora republicana, Sarah Huckabee Sanders, declarou na terça-feira estado de emergência devido a uma tempestade de gelo. Sanders mencionou a "probabilidade da paralisação de numerosas linhas elétricas".

A tempestade começou na segunda-feira e deverá continuar a afetar o tempo hoje nos estados de Texas, Oklahoma, Arkansas e Tennessee, de acordo com o Serviço de Meteorologia norte-americano.