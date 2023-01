Brasil gerou dois milhões de empregos no ano passado, 26,6% menos do que em 2021

O Brasil, a maior economia da América Latina, gerou 2.037.982 empregos formais em 2022, 26,6% menos do que os criados em 2021, disse hoje o Governo.

O resultado é o produto de 22.648.395 contratações contra 20.610.413 despedimentos no mercado de trabalho formal, de acordo com dados divulgados pelo Registo Geral de Empregados e Desempregados (Caged) preparado pelo Ministério do Trabalho.

Apesar da queda, um total de 42.716.337 trabalhadores terminou o ano com contratos e garantias de emprego.

De acordo com o Caged, todos os setores registaram uma criação de emprego positiva ao longo do ano passado.

Os serviços continuaram a liderar com mais de metade do número total de empregos criados (1.176.502), seguidos do comércio (350.110), indústria (251.868), construção (194.444) e agricultura (65.062).

A criação de empregos foi quase constante durante todo o ano, sendo fevereiro o mês com o maior número de inscrições (350.240).

Dezembro, por outro lado, foi o único mês do ano em que houve uma perda de empregos formais (-431.011).