Braga activa plano de contingência para sem-abrigo por causa do frio

A Câmara de Braga ativou o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no nível amarelo, devido à previsão de tempo frio, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o município refere que as previsões apontam para temperaturas mínimas que podem variar entre os zero e os -1 graus Celsius, entre as 14:00 de hoje e as 09:00 de 30 de janeiro.

O plano prevê a ativação do Centro de Alojamento de Emergência (CAE), que irá funcionar nas instalações do Seminário Vita, na Rua de São Domingos, assim como a manutenção da intervenção das equipas de rua da Cruz Vermelha Portuguesa.

O Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo tem por objetivo definir e descrever a estrutura de coordenação das ações de resposta de âmbito municipal, respetiva gestão operacional, bem como a forma como são mobilizados e ativados os recursos existentes de apoio à população de pessoas em situação de sem-abrigo face à ocorrência de períodos de frio.

"Em situações críticas, nomeadamente condições meteorológicas adversas, as pessoas em situação de sem-abrigo encontram-se mais vulneráveis e eventualmente mais recetivas às propostas de ajuda e encaminhamento institucional", sublinha o município.

"O tempo vai continuar frio, com temperaturas mínimas baixas pelo menos até quinta-feira da próxima semana, com emissão de aviso amarelo para todo o território do continente", disse hoje à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Madalena Rodrigues.

De acordo com Madalena Rodrigues, Bragança, Vila Real, Guarda e Braga serão os distritos onde as mínimas serão mais baixas, variando entre os -4 e -6 graus Celsius.

Por causa das temperaturas mínimas baixas previstas para os próximos dias foi emitido pelo IPMA aviso amarelo para todos os distritos do continente para sábado e domingo.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.