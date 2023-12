Mulher detida na posse de 35 mil doses de droga nos Açores

Uma mulher, de 33 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha de São Miguel, nos Açores, na posse de 35.000 mil doses diárias de droga, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou hoje a força policial.

Em comunicado, a PJ refere que o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, através da sua secção cinotécnica, "identificou e deteve, em flagrante delito, uma mulher, com 33 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes".

De acordo com a PJ, a detenção "ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada".

A operação permitiu a apreensão de, aproximadamente, 15 quilos de haxixe e um quilo de cocaína, "perfazendo um total superior a 35.000 doses médias individuais diárias", indica a PJ.

Ainda segundo a PJ, após primeiro interrogatório policial, foi aplicada à detida a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.