Pena de prisão suspensa para madeirense condenado por ameaças e agressões a namoradas

Um madeirense de 31 anos, acusado pelo Ministério Público (MP) de humilhar, perseguir, ameaçar e agredir duas namoradas, foi condenado, esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), a quatro anos e três meses de prisão, mas com pena suspensa, pela prática de crimes de violência doméstica e a ameaça agravada.

O julgamento, presidido pela juíza Carla Meneses, teve início a 21 de Setembro e decorreu à porta fechada, devido ao carácter íntimo do caso.

O arguido J. Silva era acusado pelo Ministério Público de assumir um comportamento agressivo nos relacionamentos que manteve com duas jovens madeirenses. Os factos terão ocorrido entre 2019 e Junho de 2022. Alegadamente apodava as raparigas com expressões ofensivas, acedia aos respectivos telemóveis para controlar mensagens, chamadas e as publicações nas redes sociais, reprovava convívios com outras pessoas, agredia-as com estalos e socos na cara e noutras partes do corpo e dava-lhes empurrões e pontapés. Fazia ameaças, até de morte.

Também ameaçou divulgar vídeos íntimos gravados alegadamente sem autorização das jovens. Num dos casos, os vídeos foram mesmo partilhados, mas não se provou que tivesse sido o arguido a tomar essa iniciativa.

No registo criminal de J. Silva constam já quatro condenações por ofensa à integridade física. O arguido chegou mesmo a cumprir pena de cadeia.

Teve de aguardar este julgamento em prisão domiciliária mas no final da audiência de hoje a juíza Carla Meneses levantou essa medida de coação.