Venha festejar connosco o nosso primeiro aniversário e ganhe um fantástico cartão com valor de € 1.000,00 para comprar o que desejar para si em algumas lojas do grupo SONAE!!!

Faça uma visita ao Stand Automóvel Auto351, localizado na Rua da Casa Branca, com profissionais atenciosos, com larga experiência no sector e principalmente, dedicados e disponíveis para si.

Possibilidade de test drive, tratamos do seu financiamento e serviço pós-venda.

Viaturas certificadas, com garantia e nosso selo de qualidade select.

Eis algumas das nossas viaturas em destaque, selecionadas especialmente para si!!!

Peugeot 108 1.2 PureTech Style

02/2018

69.000 Kms

Gasolina

82 cv

Pequeno citadino, Energético e Divertido, ideal para o seu dia-a-dia

11.850,00 €

Audi A1 – 1.6 TDI – Caixa DSG

2011

162.000 Kms

Diesel

90 cv

Citadino dinâmico, económico, confortável e com bom andamento

14.600,00 €

Seat Ibiza Break i-Tech 1.6 TDI

09/2015

142.000 Kms

Diesel

90 cv

Viatura ideal para o seu dia a dia, versátil, económico e fiável

13.500,00 €

Luís Basílio

TLM: 965389178



Duarte Santos

TLM: 966258788

Escritório

TLM: 291784184

Auto 351 – Sociedade Unipessoal Lda

Rua da Casa Branca, Edifício Stylo, Residenza IV, Fração D

9000-113 Funchal