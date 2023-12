Juiz Ivo Rosa está a ser investigado

O juiz madeirense Ivo Rosa está a ser investigado por suspeitas de abuso de poder, denegação de justiça e usurpação de funções. A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo Correio da Manhã.

Na notícia do Correio da Manhã é dado conta que o processo foi aberto em 2022, quando Ivo Rosa ainda era juiz de primeira instância, e entregue a um procurador do Ministério Público (MP), no Tribunal da Relação de Lisboa.

Já a notícia da SIC Notícias refere que em Agosto do ano passado o MP deu conhecimento deu conhecimento da investigação ao Conselho Superior da Magistratura, onde corriam dois processos disciplinares pelos mesmos motivos: as decisões que tomou em sentido contrário às tomadas pelo colega Carlos Alexandre, quando estavam no mesmo tribunal.

Ainda de acordo com a mesma fonte noticiosa, um dos processos diz respeito ao arresto de uma bancária da mulher de Ricardo Salgado, inicialmente 'congelada' por Carlos Alexandre, mas mais tarde 'descongelada' pelo juiz madeirense.

O outro processo é uma situação semelhante, mas desta feita a uma conta ligada a Mário Leite da Silva, antigo braço direito de Isabel dos Santos.