DRS reforça sensibilização sobre escolhas alimentares saudáveis durante o Natal

No âmbito da campanha 'Natal é semear felicidade', a Direção Regional da Saúde (DRS) reforça a sensibilização sobre a adopção de comportamentos e escolhas alimentares saudáveis.

Como tal, são várias as mensagens que esta direcção tem vindo a disseminar nas redes sociais e diferentes contextos, na comunidade.

Relativamente à alimentação, esta terça-feira, a DRS relembra a importância de aproveitar a variedade que as tradições desta época trazem à mesa dos madeirenses, mas com planeamento e moderação.

Não obstante, a DRS salienta algumas sugestões:

Iniciar a véspera e o dia de Natal com um pequeno-almoço saudável e equilibrado: À semelhança dos outros dias do ano, comece o seu dia com um pequeno-almoço equilibrado, deixando de parte os doces e outros alimentos menos saudáveis. Este pequeno passo vai ajudá-lo a ficar saciado e evitar que opte mais facilmente por opções menos saudáveis.

Incluir nas refeições natalícias uma sopa: Dê preferência aos produtos hortícolas ao confecionar a entrada. Considere utilizar leguminosas como o feijão, a ervilha ou o grão. Este tipo de sopa promove a saciedade por um período mais longo de tempo, hidrata, é fonte de vitaminas, fibra, minerais e antioxidantes e fornece poucas calorias, se comparada com outras entradas frequentes nesta época.

Dar preferência a preparados culinários simples: Os estufados, os cozidos a vapor ou grelhados são métodos de confeção mais simples e que degradam menos os nutrientes, quando comparados com os fritos. Evite fritar. Se assar, retire as partes mais escuras ou queimadas antes de servir.

Acompanhar as refeições tradicionais com hortícolas e outros produtos vegetais: Desde as tradicionais couves cozidas, brócolos, cenouras, feijão verde, purés de ervilhas e de castanhas, até às aboborinhas ou curgetes, são excelentes formas de acompanhar os pratos tradicionais e reduzir a ingestão de calorias, gordura animal e colesterol.

Dispor de pão fresco de qualidade, de diversas variedades, incluindo algum pão integral pela mesa: O pão de confeção tradicional e de qualidade fornece menos calorias, gorduras e sal do que bolachas, salgados e outros aperitivos, além de ter uma excelente digestibilidade e ser uma boa fonte de vitaminas.

Investir numa colorida salada de frutas: Deve fazer parte do centro de todas as mesas de Natal. A salada de fruta é de grande densidade nutricional, fornece muitos nutrientes e menos calorias que outras sobremesas doces. É também fonte de fibra e água, e, assim sendo, poderá diminuir a vontade de comer outras sobremesas.

Enfeitar a mesa com uns bonitos jarros de água e escolher copos de água apelativos: Nestes dias festivos, tenha água na mesa. É uma opção saudável e que contribui para um melhor funcionamento intestinal, para a regulação da pressão arterial, aumenta a saciedade, e acima de tudo evita o consumo excessivo de bebidas açucaradas e alcoólicas, que são de maior valor calórico e acrescem outros riscos para a saúde.