"É fundamental mudar a política no país e na Região", disse Ricardo Lume

Ricardo Lume, no âmbito da campanha 'É hora de mudar de política', um encontro com militantes e activistas no concelho de Santa Cruz, que decorreu esta quarta-feira, referiu que "é fundamental mudar a política no país e na Região devido às opções dos sucessivos governos PS, PSD com ou sem CDS".

A iniciativa teve como objectivo, segundo o partido, "defender uma política alternativa no País e na Região que valorize os trabalhadores e o povo e que ponha fim à política de exploração e empobrecimento".

O dirigente do PCP referiu que os "trabalhadores, os jovens, os reformados, pensionistas e o povo em geral, confrontam-se com grandes dificuldades nas suas vidas", devido ao aumento dos preços nos alimentos, energia e na habitação, acrescentando que os "serviços públicos degradam-se".

"Não estamos condenados à política de exploração e empobrecimento é possível uma política alternativa que assegure o aumento geral dos salários e das pensões, promova o direito à habitação e que assegure os meios necessários para garantir serviços públicos acessíveis a todos", disse Ricardo Lume.

As próximas eleições são uma oportunidade para mudar de política, para que não fique tudo na mesma ou pior, com PS ou PSD apoiado ou não por CDS, Chega e Iniciativa liberal, para garantir avanços para os trabalhadores e para o povo é preciso dar mais força à CDU. Ricardo Lume.

"Como já ficou provado no passado quanto mais força o PCP e a CDU tiverem, mais próximo e possível estará o avanço nas condições de vida, a conquista de direitos", aponta.