O que a Madeira ganha com o PS a governar o País

Já entrámos no ambiente de Natal e de Festa, os madeirenses que trabalham já receberam o seu subsídio de Natal e, no período das férias, receberam o subsídio de férias, mas, como se recordam, nem sempre foi assim. Os madeirenses lembram-se de que nos governos do PSD/CDS na República esses direitos foram cortados, sem apelo nem agravo.

O governo PSD/CDS não se limitou a aplicar estas medidas tão penalizadoras para todos os portugueses. A nós, aos madeirenses, retiraram também a nossa Autonomia, desrespeitaram os nossos direitos constitucionais e impuseram um Plano de Ajustamento Financeiro, assente numa dupla austeridade, que foi para além das exigências da troika, apoiadas, entusiasticamente, por Montenegro, como os dirigentes do PSD se gabavam, provocando uma profunda crise social, económica e financeira na Região.

O PSD de Montenegro cortou salários, pensões, congelou as carreiras dos funcionários públicos, tudo fizeram para privatizar a Escola pública e sempre defenderam a privatização do sistema público de pensões. Eliminaram os feriados religiosos do dia do Corpo de Deus, do dia de Todos os Santos, bem como o 5 de outubro e o 1º. de dezembro, feriados só repostos pelo governo do PS.

O PSD e o CDS aprovaram a Lei das Finanças Regionais em vigor, uma Lei injusta e prejudicial à Madeira e, mesmo assim, foram os únicos que nem sempre cumpriram o definido na Lei, não transferindo as verbas previstas.

Durante os governos nacionais do PSD/CDS, a Madeira, além de ter sido forçada ao endividamento zero, nunca teve direito a um único apoio. Aqueles governos de direita nunca aprovaram um único Projeto de Interesse Comum para a Região; nunca transferiram um único cêntimo para a construção de um novo hospital na nossa Ilha e ficavam, nos seus cofres, com os 14 milhões de euros de receita anual das verbas provenientes dos Jogos da Santa Casa que eram dos madeirenses por direito. E tudo com o silêncio do PSD Madeira.

Só com um Governo do PS é que o novo hospital está a ser construído com um cofinanciamento de 50% do seu custo, as verbas das receitas dos Jogos da santa Casa são transferidas regularmente para a Região e mais de 20 mil madeirenses passam a usufruir da Tarifa Social de Eletricidade.

Torna-se necessário lembrar também que, durante os governos do PSD/CDS, o Salário Mínimo Nacional nunca ultrapassou os 505 euros, depois de vários anos congelado nos 485 euros, mas com o governo do PS, a evolução foi progressiva e atinge em 2024 os 820 euros mensais. O PSD nacional foi contra o aumento do salário mínimo e o PSD-M ficou silencioso perante essa discordância.

Os madeirenses não têm a memória curta e lembram-se muito bem do que sofreram durante os governos do PSD de Montenegro. Fizeram mal à Madeira e aos madeirenses e o sofrimento deixou marcas.