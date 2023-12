"PSD assegura oportunidades para as Regiões Ultraperiféricas" na descarbonização do sector energético

"No acordo alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho, referente à revisão da Diretiva sobre as regras comuns para os mercados internos do gás natural e gases renováveis e do hidrogénio – que tem por objectivo essencial apoiar a descarbonização do sector energético – ficou garantida a proteção das Regiões Ultraperiféricas, prioridade essa desde a primeira hora defendida pelo PSD", sublinha a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar em comunicado de imprensa.

A eurodeputada madeirense enfatiza o papel que o PSD assumiu no decorrer das negociações, relembrando que "as especificidades de regiões como a Madeira e os Açores não estavam inicialmente salvaguardadas na proposta, a qual, avançando, colocaria em risco o potencial de desenvolvimento deste sector nestas regiões”.

“A verdade é que a derrogação desbloqueia uma série de restrições que diminuiriam a atratividade de investimento neste sector, por parte das empresas, uma situação que felizmente está ultrapassada”, assegura Cláudia Monteiro de Aguiar.

A União Europeia tem o objectivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55% até 2030. "Com vista a alcançar essa meta e, em paralelo, contribuir para a competitividade, o crescimento e o emprego, “o sistema energético deve ser alvo de uma grande reforma”, defende ainda social-democrata. Mas deixa o alerta:

O fim gradual da utilização de combustíveis fósseis deve incluir a preparação para uma transição, que é naturalmente ambiciosa, mas possível, para gases hipocarbónicos e renováveis, em especial o biometano e o hidrogénio, essenciais para a descarbonização dos transportes marítimos e aéreos, sectores difíceis de descarbonizar

Ainda segundo Cláudia Monteiro de Aguiar, esta revisão, parte do pacote Objetivo 55, "impulsionará a implantação do sector emergente do hidrogénio e a transição do sector do gás para as energias renováveis, além de também estabelecer regras para proteger os consumidores e reforçar a segurança do aprovisionamento".