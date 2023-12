Papa pede que os fiéis se lembrem da essência do Natal

O Papa Francisco pediu hoje aos fiéis que não esqueçam a verdadeira essência do Natal por estarem "distraídos pelo consumismo, que corrói o seu significado", durante a audiência geral realizada no Vaticano.

O Papa recordou que já se passaram 800 anos desde que São Francisco fez o primeiro presépio vivo em Greccio, no centro da Itália, que deu origem a esta tradição.

"E isto tem muito a dizer também para nós. Hoje, de facto, o risco de perder o que importa na vida é grande e, paradoxalmente, aumenta precisamente no Natal. Imersos num consumismo que corrói o seu sentido, dominados por uma maré de distrações e publicidade, corremos o risco de negligenciar o que é essencial", afirmou Francisco.

O Papa argentino afirmou que "o presépio nasceu para nos levar ao que é realmente importante: a Deus, que vem viver entre nós, mas também a outras relações essenciais, como a família".

Francisco aconselhou aos fiéis que ficassem "diante da manjedoura para reordenar a vida, voltar ao essencial".

Dirigiu-se também aos jovens "que correm o risco de indigestão de imagens virtuais e violentas", mas que "no presépio podem redescobrir a genuinidade e a criatividade".

"Por isso proponho que -- como família, como comunidade -- contemplemos a manjedoura, que nos ajuda a concentrar-nos no que há de mais importante na nossa vida: a relação com Deus, com os outros e com a criação; e que cultivemos nos nossos ambientes um clima de harmonia, alegria e paz", reiterou o Papa.