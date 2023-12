Paragens de autocarros na Avenida do Mar com alterações na Noite do Mercado

A Horários do Funchal informa que, devido às limitações à circulação rodoviária, por motivo do evento festivo 'Noite do Mercado', haverá, como habitualmente, alterações aos inícios e términus de carreiras.

Deste modo, a empresa de transportes públicos apela a "uma especial atenção dos utilizadores do serviço de transporte público da Horários do Funchal, nos dias 23 e 24 de Dezembro".

Confira em seguida o mapa das alterações: