Produção automóvel aumentou 2,3% até Novembro para 299.181 veículos

A produção automóvel em Portugal atingiu, entre janeiro e novembro deste ano, 299.181 veículos, ou seja, mais 2,3% do que em igual período do ano anterior, de acordo com dados hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Já no mês de novembro, referiu, "foram produzidos em Portugal 35.007 veículos automóveis, o que representou um decréscimo de 4,9% face ao mês homólogo de 2022", salientou a organização.

Assim, em termos acumulados, nos onze meses de 2023, "saíram das fábricas instaladas em Portugal 299.181 veículos, ou seja, mais 2,3%" do que no período homólogo, disse a ACAP.

De acordo com a associação, a informação relativa a 2023 "confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui, de forma significativa, para a balança comercial portuguesa".

A ACAP revelou ainda que a Europa "continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 88,3% -- com a Alemanha (19,4%), França (14,4%), Itália (13,5%) e Espanha (10,0%) no topo do ranking".

O mercado asiático, liderado pelo Japão (2,3%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal, com 5% e África encontra-se no terceiro lugar, com 3,4%, segundo a organização.

A associação fez ainda um balanço da montagem de veículos automóveis em Portugal, concluindo que em novembro de 2023 foram montados 28 veículos pesados, um acréscimo de 64,7% face ao mesmo mês de 2022.

Já em termos acumulados, nos onze meses de 2023, "a montagem de veículos pesados apresentou uma ligeira queda de 0,6% face a igual período do ano anterior, representando 180 veículos montados", referiu.

Entre janeiro e novembro, foram exportados 99,4% dos veículos montados em Portugal, representando 179 unidades, segundo a associação, que referiu que a Alemanha (49,7%) e o Reino Unido (50,3%) "foram os únicos destinos destas exportações".