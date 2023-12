Saiba o que hoje é notícia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, recebe em Washington o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir "as necessidades urgentes da Ucrânia" e "sublinhar o compromisso inabalável" dos Estados Unidos para com Kiev.

O encontro com Zelensky surge numa altura em que a administração norte-americana tenta aumentar a pressão sobre o Congresso, onde há um bloqueio à aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia na guerra com a Rússia.

Os Estados Unidos são atualmente o maior fornecedor de apoio militar a Kiev, com apoios aprovados no valor de mais de 110 mil milhões de dólares desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022.

O Congresso está a bloquear um pacote de mais de 106 mil milhões de dólares que Biden pediu insistentemente, que inclui fundos para a Ucrânia e para Israel.

Os eleitos pelo Partido Republicano estão a exigir concessões significativas na política de imigração dos Estados Unidos em troca dos seus votos.

Zelensky, que iniciou na segunda-feira uma visita de trabalho aos Estados Unidos, reafirmou já em solo norte-americano a necessidade de Kiev de receber mais fundos para se defender da Rússia, frisando que qualquer atraso na ajuda à Ucrânia "é um sonho tornado realidade" para o líder russo, Vladimir Putin.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é candidato a uma nomeação para os Prémios Gaudí da Academia de Cinema da Catalunha, que anuncia os seus nomeados em Barcelona.

"Alma Viva" é candidato à nomeação para Melhor Filme Europeu entre obras de realizadores como Marie Kreutzer, da Áustria, Charlotte Wells, do Reino Unido, Hlynur Pálmason, da Islândia, J.A. Bayona, de Espanha, e entre filmes como os premiados "O Triângulo da Tristeza", de Ruben Östlund, da Suécia, "Eo", de Jerzy Skolimowski, da Polónia, e "Close", de Lukas Dhont, da Bélgica.

Primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira, "Alma Viva" soma mais de 20 prémios em festivais internacionais, desde a estreia em Cannes, no ano passado. O filme está também nomeado para Melhor Filme Ibero-Americano dos Prémios Goya da Academia de Cinema de Espanha.

A gala dos vencedores dos Prémios Gaudí da Académia del Cinema Catalá realizar-se-á em 04 de fevereiro, no Centro Internacional de Convenções de Barcelona.

***

O projeto "Gesto do Fado, um Arquivo Visual de Fados", criado para a Comunidade Surda, é apresentado hoje, às 19:00, no Museu do Fado, em Lisboa.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a 'start-up' Access Lab para pessoas com deficiência e surdas, em colaboração com o Coro Mãos que Cantam.

A apresentação do arquivo visual que está a ser constituído conta com a exibição de três fados em vídeo: "A Porta do Coração", de Carlos Conde e Raul Pinto, gravado em 2010 por Ricardo Ribeiro, "Conto de Fadas", de Aldina Duarte, sobre Fado Santa Luzia, de Armando Machado, e "Com que Voz", de Alain Oulman, sobre poema de Luís de Camões, uma criação de Amália Rodrigues (1920-1999).

DESPORTO

Sporting de Braga, em Nápoles, e Benfica, em Salzburgo, precisam de triunfos por dois golos para concretizarem os seus objetivos, no caso das 'águias' os mínimos, na fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol.

Os 'arsenalistas' qualificam-se para os oitavos de final, pela primeira vez na sua história, se vencerem por dois tentos de diferença, enquanto os 'encarnados' precisam de ganhar por igual margem para continuar nas provas europeias, via Liga Europa.

A formação de Artur Jorge pode também prosseguir a sua caminhada europeia na segunda competição da UEFA, que garantirá com um ponto, mas até pode conseguir perdendo, bastando para isso que o Union Berlim não vença em casa o já apurado Real Madrid.

Para os bracarenses, a situação é, assim, claramente mais favorável, até porque o conjunto minhoto chega sem pressão ao Estádio Diego Armando Maradona, já que a responsabilidade está toda do lado dos atuais campeões italianos.

O conjunto minhoto tem contra si apenas as ausências 'pesadas' de Niakaté (expulso na ronda anterior, aos 30 minutos, no 1-1 com o Union Berlim) e de Álvaro Djaló (lesionado).

Apesar disso, os 'arsenalistas' estão em alta, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos, sendo exceção o confronto europeu, enquanto o Nápoles conta três derrotas consecutivas e apenas um triunfo nos derradeiros seis embates.

Os minhotos tentam juntar-se nos 'oitavos' a Bayern Munique, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Real Sociedad, Inter Milão, Atlético de Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig e FC Barcelona.

O Braga joga o futuro europeu precisamente antes de receber domingo, para a ronda 14 da I Liga, o Benfica, que está a efetuar uma 'Champions' para esquecer, somando um mísero ponto, fruto de um 3-3 na receção ao Inter Milão, na última ronda.

Por não ter vencido os italianos, após um 3-0 ao intervalo, com 'hat-trick' de João Mário, o Benfica necessita agora de vencer por dois em Salzburgo, onde jogará sem o castigado António Silva, os lesionados Bah e Neres, e também sem adeptos, na sequência das 'tochas' lançadas aos apoiantes da Real Sociedad em San Sebastián.

Como perderam na Luz por 2-0 com o Salzburgo, os 'encarnados', que seguem três pontos atrás dos austríacos, necessitam de vencer pelo menos pela mesma margem para igualar o confronto direto e forçar o desempate pelos golos em todos os jogos do grupo.

No que respeita aos outros agrupamentos, hoje decide-se também o segundo apurado do Grupo A, já conquistado pelo Bayern, com o Copenhaga (cinco pontos) a receber o Galatasaray (cinco) e Manchester United (quatro) como anfitrião dos bávaros.

INTERNACIONAL

A lei de amnistia de independentistas catalães chega ao plenário do parlamento de Espanha, um mês após os acordos que viabilizaram o novo Governo do socialista Pedro Sánchez.

A amnistia para pessoas envolvidas no movimento de autodeterminação da Catalunha entre 2012 e 2023 foi acordada entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e duas formações independentistas catalãs em troca da viabilização de um novo Governo de Sánchez, na sequência das eleições legislativas de 23 de julho.

A amnistia tem sido alvo de contestação nas ruas e por parte dos partidos da direita e de diversos setores, incluindo associações de juízes e procuradores, que dizem estar em causa o Estado de Direito e o princípio da separação de poderes. A Comissão Europeia pediu também a Espanha informações sobre a futura lei.

No parlamento, a amnistia tem à partida aprovação assegurada por uma maioria absoluta de 178 dos 350 deputados.

Sánchez tem repetido que os acordos com os partidos catalães e outras forças nacionalistas e independentistas do País Basco e da Galiza foram a única forma de impedir um Governo em Espanha com a extrema-direita.

O socialista diz também que o resultado das eleições demonstrou que a maioria dos eleitores dá aval ao processo de desjudicialização, perdão e diálogo que iniciou com a Catalunha desde que chegou a primeiro-ministro, em 2018.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança a campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo "O melhor presente é estar presente".

No lançamento da campanha a GNR e a PSP vão apresentar as ações de fiscalização previstas para esta época do ano e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai dar conta das ações de prevenção e socorro nas principais estradas do país.

Os dados da ANSR mostram que este ano os acidentes rodoviários estão a aumentar em relação a 2022. O último relatório da ANSR dá conta que, entre janeiro e julho, registaram-se 20.829 acidentes com vítimas nas estradas portuguesas, 287 mortes, 1.523 feridos graves e 24.323 sem gravidade.

***

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), a Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da Madeira, e o projeto de investigação CIBIO/BIOPOLIS apresentam a nova Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental, em que uma em cada três populações de aves portuguesas está ameaçada da extinção.

O documento explicita que a situação é particularmente preocupante nos casos das aves de zonas agrícolas, das migradoras de longa distância e das aves marinhas, cuja abundância e área de distribuição diminuíram, aumentando o risco de extinção.

Relativamente à Lista Vermelha anterior o número de populações classificadas como ameaçadas de extinção passou de 88 para 95.

A Lista Vermelha visa reavaliar o risco de extinção das populações de aves que utilizam de forma regular o continente e identificar as populações ameaçadas.

***

O grupo VITA, coordenado pela psicóloga Rute Agulhas e criado pela Conferência Episcopal Portuguesa, apresenta o primeiro relatório de atividades e o "Manual de Prevenção da Violência Sexual sobre crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal", assente em 10 mandamentos.

Segundo Rute Agulhas, entre os 10 mandamentos estão a importância de quebrar o tabu; a importância de criar ambientes seguros e protetores através de códigos de conduta e boas práticas; a definição de políticas e canais de denúncia; e saber escutar as vítimas.

O Grupo VITA vai fornecer ainda os dados dos primeiros seis meses de atividade desde que entrou em funcionamento em maio. Segundo o balanço mais recente, avançado no final de outubro, a estrutura já tinha recebido 62 pedidos de ajuda de vítimas de violência sexual na Igreja, existindo 12 pessoas com apoio psicológico e outras duas com apoio psiquiátrico.

O Grupo VITA surgiu na sequência do trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, que, ao longo de quase um ano, validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas.