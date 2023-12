Ambiente apela para a correcta triagem de resíduos nesta altura do ano

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, visitou hoje as instalações da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), na Meia Serra, onde se inteirou da logística que está em curso tendo em conta esta época festiva.

Nesta época do ano em particular face ao excesso de resíduos urbanos é ainda mais importante a correta triagem de resíduos com vista a facilitar toda a operação.

A Madeira prevê atingir 35% de taxa de reciclagem de resíduos urbanos em 2030. Nesse se.ntido têm sido realizadas várias ações de sensibilização com o intuito de alertar para a prática dos 3 R’s; Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Acompanhada pelo Conselho de Administração da ARM e equipa responsável pelo sector dos resíduos, dirigida pelo engenheiro Sérgio Pedro, constatou todo o processo de funcionamento desta infraestrutura e sua importância para a Região e reconheceu o enorme esforço dos trabalhadores desta estrutura.