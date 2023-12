Volume de Negócios das filiais estrangeiras quase triplicou em 2022 face ao ano anterior

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje os dados definitivos das Estatísticas das filiais estrangeiras na Região Autónoma da Madeira (RAM) para o ano de 2022.

Considerando que "uma filial estrangeira é uma empresa residente na Região, controlada por uma unidade institucional não residente em Portugal", é possível verificar que "em 2022, existiam 233 filiais de empresas estrangeiras na Região, +4,5% face a 2021, correspondendo a 2,1% do total das sociedades não financeiras, a mesma percentagem que no País".

De acordo com os dados, as filiais estrangeiras da Região Autónoma da Madeira "empregavam cerca de 4.559 pessoas (+10,3% do que no ano anterior), representando 6,5% do total do emprego das sociedades não financeiras desta Região (18,4% no País). Em termos médios, cada filial empregava 20 pessoas em 2022, valor superior ao das sociedades com sede na Região (6 pessoas)".

No que diz respeito ao Volume de Negócios (VVN) das filiais estrangeiras este "aumentou 181,0% (15,7% do peso do total do VVN das sociedades não financeiras regionais), entre 2021 e 2022, para os 1.369,2 milhões de euros".

Já no Valor Acrescentado Bruto (VAB) das filiais estrangeiras na Região "foi de 315,8 milhões de euros, concentrando 12,8% no total do VAB das sociedades regionais. Face ao ano precedente verificou-se um aumento de 87,9%, substancialmente superior ao aumento de VAB do conjunto das sociedades com sede na RAM, que foi de 36,6%."

Em 2022, "63,5% das filiais de empresas estrangeiras da Região, 72,7% do pessoal ao serviço, 32,2% do VVN e 47,4% do VAB correspondiam a empresas cuja sede se situava na União Europeia. No ano em referência, 80,3% das filiais de empresas estrangeiras da Região e 95,9% do VAB correspondiam a empresas cuja sede se situava no continente europeu, seguindo-se o continente americano, com 15,5% das filiais e 3,6% do VAB".

Na RAM, entre os 5 países com maior contributo para o VVN, todos pertencem ao continente europeu. "O país de origem do controlo de capital com maior peso em termos do número de filiais da RAM foi Malta, com 18,0% (18,4% em 2021). Em termos de VAB, as filiais com centro de decisão no Luxemburgo concentravam 31,9% (33,2% um ano antes) do VAB das filiais".

Quanto ao sector de actividade destacam-se as actividades de "“Outros serviços” e da “Construção e Atividades Imobiliárias” com 88 e 55 filiais estrangeiras, respetivamente, (89 e 51 filiais no ano anterior)".

De acordo com a análise elaborada pela DREM, as filiais de empresas estrangeiras que estão licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) representam 19,7% do total das filiais da RAM, 7,6% do pessoal ao serviço, 17,6% do VVN e 23,8% do VAB das sociedades detidas por entidades sediadas em países estrangeiros.

A DREM explica que esta informação é proveniente do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), o qual resulta de um processo de integração da informação estatística sobre empresas, baseado em dados administrativos, com particular destaque para a Informação Empresarial Simplificada (IES), sendo disponibilizados os principais indicadores económicos caracterizadores da estrutura, evolução e da origem do controlo de capital das filiais de empresas estrangeiras na Região Autónoma da Madeira.