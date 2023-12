Negócios de serviços prestados às empresas cresceu 44,3%

As 2.897 empresa do sector dos Serviços Prestados às Empresas (SPE), cujas actividades são das áreas de 'Informática', 'Jurídica', 'Contabilidade, auditoria e consultoria', 'Arquitetura e engenharia', 'Ensaios e análises técnicas', 'Publicidade', 'Estudos de mercado e sondagens de opinião' e 'Atividades de emprego', tiveram um aumento de volume de negócios em 2022 superior a 44%, totalizando mais de 662 milhões de euros face a 2021.

De acordo com os dados divulgados pela DREM esta manhã, no ano passado, o volume de negócios destas 8 actividades de SPE com sede na Região Autónoma da Madeira (RAM) cresceu 203,5 milhões face ao ano anterior. "O volume de negócios das empresas que exercem a referida atividade está em crescimento sucessivo desde 2014, atingindo-se em 2022 o valor mais elevado da série disponível (que tem início em 2008)", realça a autoridade estatística.

Por ramo, "o montante oriundo das atividades de 'Informática' foi o mais elevado entre as SPE, rondando os 280,6 milhões de euros (+79,6 milhões de euros do que o ano anterior, ou seja +39,6%). Por sua vez, a 'Contabilidade, auditoria e consultadoria' gerou 114,6 milhões de euros (+14,2 milhões de euros do que em 2021, isto é +14,1%), enquanto os 'Serviços de arquitetura e engenharia' e as 'Atividades jurídicas' registaram volumes de negócios de 92,2 e 18,9 milhões de euros respetivamente (+56,1 milhões de euros e +2,5 milhões de euros do que no ano anterior). O volume de negócios nas 'Atividades de emprego' foi de 60,2 milhões de euros em 2022", resume.

Em termos de emprego, estas empresas empregavam na RAM um total de "9.121 pessoas, mais 240 que em 2021 (+2,7%). Tal como sucede para o volume de negócios, o número de pessoas ao serviço naquelas atividades constitui um máximo histórico, sendo que esta variável está em crescimento ininterrupto desde 2015", refere, mesmo tendo em conta o período pandémico.

"As 'atividades de emprego' empregam 2.765 pessoas, enquanto as 'Atividades de Contabilidade, auditoria e consultadoria' e as 'Atividades de Informática' tinham 2.314 e 2.011 trabalhadores, respetivamente".

Por sexo, "verifica-se que cerca de 61,1% são homens e 38,9% são mulheres, sendo que entre 2021 e 2022, a proporção de emprego feminino aumentou 3,2 p.p.", destaca ainda. "De referir ainda que o volume de negócios por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas aumentou de 51,7 milhares de euros em 2021 para 72,6 milhares de euros em 2022 (+20,9 milhares de euros)", ou seja, +40,4% face ao ano anterior.

Já os "custos com o pessoal por pessoa empregada das atividades de serviços prestados às empresas também cresceram, passando de 16,5 mil euros em 2021 para os 23,7 mil euros em 2022 (+7,2 milhares de euros), ou seja, acima do indicador anterior, +43,6%.

Foto DREM

Realce ainda para o excedente bruto de exploração (diferença entre, por um lado, o valor acrescentado bruto e por outro, os custos com o pessoal e os impostos sobre produtos líquidos de subsídios) cresceu para 159,4 milhões de euros, face aos 95,2 milhões de euros de 2021, significando uma evolução de 67,4%.