Bulgária prevê que em 2034 comecem a funcionar dois novos reactores nucleares

O parlamento búlgaro aprovou hoje um regulamento que fixa a entrada em funcionamento dos dois novos reatores da central atómica de Kozloduy, o único do país, para 2034, que estão a ser construídos pela norte-americana Westinghouse.

Este calendário, vinculativo para a empresa, contou com o apoio de 144 dos 240 deputados do parlamento.

Em 25 de outubro, a Bulgária iniciou a construção de um novo reator em Kozloduy, em linha com um acordo alcançado com a Westinghouse que reduzirá a dependência da Bulgária do combustível nuclear russo utilizado pelos dois reatores agora em operação, construídos com tecnologia soviética na década de 1970.

Estes dois reatores geram atualmente entre 35% e 40% do consumo elétrico do país.

Um segundo reator de Westinghouse, também do modelo AP-1000 e com potência de 1.000 MW, a construção deverá começar em breve.

Quatro reatores desta central foram encerrados no final de 2006 a pedido da União Europeia (UE), à qual a Bulgária aderiu no ano seguinte.

Hoje o Parlamento aprovou também o aumento do capital da fábrica até 750 milhões de euros.

A Bulgária financiaria este aumento de capital com a venda, ainda em negociação, à Ucrânia de reatores já adquiridos para uma segunda central na cidade de Belene, projeto que foi anulado.