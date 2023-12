Vento forte pode condicionar aeroporto a partir de quarta-feira

Esta poderá ser uma semana com constrangimentos na operação aérea no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, em particular nos movimentos de chegada, a confirmar-se a previsão de vento forte com rajadas de até 80 km/h. Quinta-feira poderá ser o dia mais complicado, face à probabilidade do vento poder ‘soprar’ constantemente acima dos limites operacionais (vento médio e rajada), podendo persistir também durante parte do dia de sexta-feira. Pelo menos a julgar pelos modelos de previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que já nos últimos dias vem indiciando a tendência de aumento significativo da intensidade do vento a partir desta quarta-feira, atingindo o pico no dia seguinte.

Nesta que é uma semana particularmente relevante pela chegada e/ou partida daqueles que anseiam por um Natal em família, ao DIÁRIO o delegado regional do IPMA na Madeira, com cautela, confirma o agravamento das previsões, em especial no que ao vento diz respeito.

“A partir da tarde do dia de 4ª feira a intensidade do vento deverá aumentar podendo nos dias 21 e 22 (5ªf e 6ªf) ser temporariamente moderado a forte (30 a 40 km/h), de norte ou nordeste, com rajadas da ordem de 70 a 80 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da Madeira e em Porto Santo”, descreve o meteorologista.

No geral, antecipa que “durante esta semana poderão registar-se aguaceiros fracos e pontuais na 5ª feira na costa sul da Madeira e entre os dias 21 e 25 nas regiões montanhosas e na costa norte. No Funchal a temperatura mínima deverá variar entre 16 e 17 °C e a máxima entre 21 e 23 °C”, complementa.

Em perspectiva, este deverá ser (mais) um Natal seco e ameno na Madeira.