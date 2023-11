Impostos e agressões em destaque nos principais jornais

Bom dia. Entre as principais notícias desta quarta-feira, 15 de Novembro de 2023, destaque para as matérias no que diz respeito aos impostos, nomeadamente a desistência de mudanças no IUC, bem como as agressões ocorridas na AG do FC Porto.

No Correio da Manhã:

- "Coimbra. Arranja casa a família que despejou. Agente de execução ajuda casal com duas filhas"

- "Choque no Dragão. Antigo técnico avança contra Pinto da Costa"

- "Villas-Boas exige investigação a 'atos bárbaros'. Ministério Público abre inquérito"

- "Hospitais obrigados a dar ficha clínica aos doentes"

- "Pensões incluídas. Prestações sociais aumentam já em janeiro"

- "Galamba não é substituído. Governo sem novas entradas até às eleições"

- "Morte em Setúbal. Pianista torturado com tesoura e dedos nos olhos"

- "Alarme. Acidentes com motos roubam 85 vidas em 8 meses"

- "Dois feridos em confrontos no Metro de Lisboa"

- "Mata homem por dívida com 27 anos"

No Público:

- "PS decide eliminar aumento do IUC proposto por Fernando Medina"

- "Alexandra Leitão: 'O PS devia ter feito uma reflexão no pós-socratismo'"

- "Peculato de uso. Autarca de Gaia perde mandato por usar carro da câmara"

- "Assembleia geral. Violência adia reunião e deixa FC Porto em estado de sítio"

- "Crédito à habitação. Cliente que renegociou pode pedir fixação de prestação"

- "Dependências. Centro das Taipas está 'a chegar ao ponto de rutura'"

- "Gaza. Maior hospital enterra os mortos que não conseguiu tratar"

- "Sánchez. Barricadas no combate da amnistia marcam investidura"

- "LeYa 2023. Historiador de arte brasileiro Victor Vidal recebe prémio com livro de estreia"

- "Crise climática. Mortes associadas ao calor podem mais do que quadruplicar até 2050"

No Jornal de Notícias:

- "Morre uma pessoa todas as semanas nas linhas de comboio"

- "Pobreza. Setor social com a corda na garganta"

- "FC Porto. Agressores na assembleia geral arriscam expulsão"

- "Crise política. Marcelo e Costa em silêncio sobre substituição de Galamba"

- "Influencer. Antigos magistrados pedem reflexão ao Ministério Público"

- "Gaia. Autarca condenado a perda de mandato por peculato"

- "Coimbra. Candidatos à Academia exigem mais residências"

- "Coliseu. Associados unidos para impedir concessão a privados"

No Diário de Notícias:

- "Medina faz marcha-atrás no imposto de circulação"

- "A morte política de António Costa é manifestamente exagerada?"

- "Divisão. Quando os socialistas não dizem nada muito 'radical'"

- "Argentina. Milei, Trump, Bolsonaro, Boris. Descubra as diferenças"

- "José Sócrates: 'A caminho do cadafalso os socialistas entoam cânticos de confiança na Justiça'"

- "José Miguel Júdice: 'Despacho do MP não tem pés nem cabeça'"

- "Elena Zhemkova, diretora da Memorial: 'A sociedade russa não sonha muito, mas se tiver algum sonho é o fim da guerra'"

- "Paul Schrader, cineasta. Meio século de cinema do 'adorado' realizador americano"

- "Violência. Villas-Boas avança para eleições e acusa órgãos sociais do FC Porto de assistirem 'impávidos e serenos a agressões'"

- "Saúde. Políticos e utentes sem médico de família juntam-se a protestos"

- "Guerra. Israel avança no objetivo de destruir o Hamas, mas esbarra no dos reféns"

No Negócios:

- "Resgate de PPR sem custos vai prolongar-se em 2024"

- "Custo com trabalho doméstico irá ser dedutível no IRS"

- "Micro e PME também vão poder fixar prestação do crédito"

- "'Não há razões para o país parar. O que está decidido deve avançar'. Carlos Mota dos Santos, CEO da Mota-Engil"

- "Crise política. Mercados só antecipam soar de campainhas caso incerteza se arraste"

- "Petróleo nos 150 dólares? É possível, mas não para já"

- "Sustentabilidade 20|30. Maria João Ribeirinho, sócia sénior da McKinsey: 'País tem condições vantajosas para liderar a nova revolução industrial'"

No Jornal Económico:

- "Mota-Engil vai atingir volume de negócios de cinco mil milhões este ano"

- "CIP reclama dedução no IRC de investimentos de empresas para reforçar competitividade"

- "Ministro das Finanças deixa em aberto recuo no IUC para carros mais antigos"

- "'Estado deve manter o controlo da TAP', diz Frederico Pinheiro [ex-adjunto do ministro das Infraestruturas]"

- "Novos créditos aos consumidores em setembro"

- "WebSummit recebe mais de 70 mil pessoas"

- "Maioria das gestoras portuguesas prevê igualdade de género na administração das empresas em 10 anos"

No A Bola:

- "Gyokeres feliz no Sporting: 'Sou capaz de marcar ainda mais'"

- "Dragão a ferro e fogo. FC Porto condena violência na Assembleia Geral e quer identificar agressores"

- "Benfica. Processo dos 'Vouchers' foi arquivado"

- "Seleção. José Sá vai estrear-se na baliza nacional"

- "Espanha. 'As gentes do Atlético não gostam do João Félix', Diego Simeone não esquece o português"

No Record:

- "Ferro e fogo. Ninguém se entende no Dragão. Clube quer punir agressores"

- "Viúva de Pedroto acusa: 'O FC Porto é uma ditadura'"

- "Caso da garagem. Baía e Cerqueira vão a julgamento"

- "Gyokeres afasta interessados: 'Só penso no Sporting'"

- "Sporting. Renovação acertada. Geny Catamo tem acordo até 2029"

- "Seleção. José Sá revela titularidade: 'Martínez disse-me que jogo eu'"

- "Benfica. João Neves convence United"

- "Processo dos 'Vouchers' arquivado"

E no O Jogo:

- "FC Porto. MP investiga desacatos na AG"

- "André Villas-Boas: 'Apresentar candidatura é quase uma formalidade'"

- "Sporting. Gyo adensa mistério. Celebração é imagem de marca do sueco"

- "Benfica. Malheiro aposta e ganha"

- "Rio Ave. Magnata grego quer investir na SAD"

- "Penafiel. Uma galeria de famosos no ataque"