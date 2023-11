Demissão de Costa é, obviamente, a notícia nos jornais

Bom dia. Todos os jornais generalistas e especializados em Economia, até num Desportivo a notícia da demissão do primeiro-ministro António Costa é escalpelizado e com grandes parangonas. Mas, também, há Ronaldo, pelo indirectamente, com uma entrevista ao antigo seleccionador nacional Fernando Santos...

No Correio da Manhã:

- "Bomba de lítio e hidrogénio demite Costa"

- "Primeiro-ministro cai após nota de imprensa da PGR: 'Obviamente apresentei a minha demissão ao senhor Presidente da República'"

- "FC Porto-Antuérpia (2-0). Dragão espanta crise e soma milhões"

- "Real Sociedad-Benfica. Schmidt avisa. É hora do tudo ou nada"

- "Real Madrid-SP Braga. Guerreiros sonham com ponto em Madrid"

- "Sporting. Gonçalo Inácio na mira dos tubarões"

- "Deixa carta a explicar. Idoso desesperado mata mulher doente"

- "Poder de compra. Riqueza mora em Lisboa, Oeiras e Porto"

- "Rio de Janeiro. Consulado português vende vistos e 'cunhas'"

- "Coimbra. Carro de juiz alvo do 'gang' dos catalisadores"

- "Saúde. Portugueses são campeões na ida às urgências"

No Público:

- "Uma maioria sem primeiro"

- "Demissão de Costa. Primeiro-ministro sai alvo de processo-crime e após buscas no Governo"

- "Marcelo prepara país para eleições"

- "PS pronto para substituir Costa por 'senador'"

- "PSD pede eleições antecipadas"

- "Lacerda Machado suspeito de corromper Vítor Escária"

- "IVA zero. Agricultores e comerciantes alertam para alta dos preços"

- "Médio Oriente: 'A raiva dissolveu-se e entregámo-nos à tristeza'"

- "Lisboa. Praça do Martim Moniz será um 'novo jardim para as pessoas'"

No Jornal de Notícias:

- "Fim de ciclo. Costa abandona Governo, Marcelo decide futuro"

- "Primeiro-ministro arrastado para caso de corrupção que fez detenções e arguidos no seu núcleo duro"

- "PSD, IL, BE e Chega pedem eleições antecipadas. Presidente da República anuncia decisão amanhã"

- "Se Executivo cair antes da aprovação do Orçamento do Estado, medidas ficam congeladas"

- "Champions. Dragões colam-se ao Barcelona no topo do grupo"

- "Saúde. Portugueses entre os que mais recorrem às urgências"

- "Segurança. Construtor condenado por acidente mortal em obra"

- "Natal. Iluminações levam autarquias a abrir cordões à bolsa"

No Diário de Notícias:

- "Obviamente, adeus"

- "Pós-Costa. Centeno ou Santos Silva. PS admite manter-se no Governo, mas eleições são hipótese"

- "Governo: 'Uma etapa da vida que se encerrou'. Costa é a 14.ª demissão de uma longa lista de casos"

- "Corrupção. São Bento e a sede do PS terão sido palco de reuniões entre suspeitos"

- "Investimentos. Só nas minas de lítio do Romano e Barroso estarão envolvidos 910 milhões de euros"

No Tal&Qual:

- "Danados para a negociada. Venda da ANA foi um fartote para José Luís Arnaut e Sérgio Monteiro"

- "As ligações perigosas de Ana Figueiredo. Líder da Altice deu milhões a ganhar na República Dominicana a um dos suspeitos de corrupção"

- "Infiltrados na Climáximo. T&Q descobriu-lhes a careca. O grupinho espalhafatoso já não consegue recrutar"

No Negócios:

- "Obviamente, demito-me"

- "Hidrogénio, dados e lítio. Os três casos que ditaram a queda de António Costa"

- "De João Galamba a Vítor Escária. Conheça os arguidos e as suspeitas"

- "Governo e orçamento em suspenso à espera do Presidente da República"

- "Alta velocidade arrisca perder mil milhões em fundos europeus"

- "Juros da dívida passam imunes ao pânico instalado nas ações"

- "Preço do azeite vai chegar aos dez euros por litro"

- "Banca. Entrada de dinheiro novo ofusca perdas do UBS"

- "Tecnologia. Estratégia para a blockchain apresentada até final do ano"

- "Sustentabilidade 20|30. Luísa Schmidt, coordenadora do Observa: 'Temos de criar a figura de emergência climática'"

No Jornal Económico:

- "Saída de Costa abre porta a eleições antecipadas"

- "Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir os partidos e o Conselho de Estado e só na quinta-feira deverá anunciar se convoca eleições antecipadas para escolher sucessor de António Costa, que ontem apresentou a demissão por suspeitas de corrupção"

- "Presidente deverá convocar eleições, embora em teoria possa nomear um novo primeiro-ministro que tenha apoio da maioria PS"

- "Projetos como o novo aeroporto e a alta velocidade ferroviária ficam em risco"

- "'A Efacec salvou-se por uma semana', disse ao JE o economista António Nogueira Leite"

- "Se OE2024 caducar ficarão sem efeito corte do IRS e reforço de salários"

- "Inquérito a António Costa já chegou ao Supremo Tribunal de Justiça. Alegada intervenção para desbloquear projetos de lítio e hidrogénio está sob suspeita"

- "Queda do Governo poderá colocar na gaveta o fim dos Residentes Não Habituais"

- "Paulo Carmona, presidente da Associação Portuguesa dos Contribuintes. Associação dos Contribuintes visa 'transformar Estado tributário num agente do bem-comum'"

No A Bola:

- "'Percebo a mágoa de Cristiano Ronaldo', primeira parte de uma grande entrevista a Fernando Santos"

- "FC Porto-Antuérpia (2-0). Pepe lidera dragões"

- "Real Sociedad-Benfica. 'Temos equipa muito boa, acreditamos em nós. É altura de mostrá-lo. É crucial vencer', Roger Schmidt"

- "Real Madrid-SC Braga. 'Vamos lutar com todas as nossas forças', Artur Jorge"

- "Leões procuram central canhoto para substituir Gonçalo Inácio"

No Record:

- "FC Porto-Antuérpia (2-0). Pepe anticrise. Tornou-se o mais velho a marcar na Champions"

- "Real Sociedad-Benfica. 'Não nos escondemos', Schmidt promete águia corajosa na final de San Sebastián"

- "Real Madrid-SP Braga. 'Vamos lutar com todas as nossas forças', Artur Jorge"

- "Sporting. Varandas deixa recado aos rivais: 'Somos íntegros dentro e fora do campo'"

- "Investigado em negócios de lítio e hidrogénio verde. António Costa demite-se"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Antuérpia (2-0). O guerreiro do descanso"

- "Real Sociedad-Benfica. Real Madrid-SC Braga. Lutar pela vida em Espanha"

- "Sporting. Paulinho e Trincão titulares"

- "V. Guimarães. Bruno Gaspar sabe o segredo. Feliz com dragões"

- "Arábia. Espírito Santo despedido do Al Ittihad"