Parlamento dissolvido, eleições marcadas é o grande destaque dos jornais desta sexta-feira

Bom dia. A decisão do Presidente da República em dissolver o Parlamento e agendar as eleições legislativas nacionais para 10 de Março de 2024, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, é, sem qualquer dúvida, o principal tema dos jornais nacionais, nomeadamente os generalistas e especializados em economia, até num dos desportivos, tanto nos diários como nos semanários.

No semanário Expresso:

- "Dissolução: Obrigado e adeus! Marcelo convoca eleições para 10 de março"

- "Perícias confirmam Alzheimer de Ricardo Salgado"

- "Marco Capitão Ferreira tinha testa de ferro"

- "Universidades queixam-se de 'excessos' de pais de alunos"

- "Governo sobe salário mínimo"

- "Domingo há dérbi"

- "62% têm dificuldade em pagar a casa"

- "Lídia Jorge vence prémio francês"

No Nascer do Sol:

- "Tráfico de influências trama Costa"

- "Saúde: Crise faz cessar delegação de competências e compromete reforma"

- "Moçambique: Filho de fundador da Frelimo denuncia 'manipulação' eleitoral"

- "Cláudio Ramos: 'Gosto de estar só, sinto que sou uma boa companhia para mim próprio'"

No Correio da Manhã:

- "CM revela escutas. Nome de Costa evocado como Deus"

- "Marcelo marca eleições para 10 de março"

- "Consultor de Rosa Grilo volta para a cadeia por falsificar provas"

- "Promulgado. Avança apoio extra às rendas para as famílias"

- "Estradas. Radares avariados apanham 200 condutores"

- "Sporting-Raków (2-1). Ensaio morno para o dérbi"

- "Benfica. Schmidt em risco com Abel Ferreira à espreita"

- "Dados do processo. Cristina ganhou 2,3 milhões na SIC"

No Público:

- "Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República: 'Devolver a palavra ao povo sem temores'"

- "Máximo em dez anos: Mais de 3500 professores entram na reforma"

- "Prémio Lídia Jorge ganha Médicis com livro 'contra o esquecimento'"

- "Ípsilon: Nicolas Philibert em busca da utopia"

- "Reportagem: Os israelitas que continuam a ajudar palestinianos"

No Jornal de Notícias:

- "Marcelo salva Orçamento e marca novas eleições para 10 de março"

- "Economia: Subidas do salário mínimo e na Função Pública aprovadas"

- "Sporting: Um Pote com dois penáltis na antecâmara do clássico"

- "Benfica: Mau desempenho não belisca Schmidt"

- "Segurança Social: Balcão digital facilita vida a utentes"

- "Triatleta: defesa de Rosa Grilo punida por forjar provas"

No Diário de Notícias:

- "Marcelo convoca eleições pela segunda vez com Conselho de Estado partido ao meio"

- "Inês Sousa Real, entrevista DN-TSF à porta-voz do PAN: 'Não ter deixado cair João Galamba custou caro ao país'"

- "Espanha: Via aberta para mais quatro anos de Sánchez, apesar da revolta à direita"

- "Israel: Aceita pausas de quatro horas nos combates. Biden queria três dias"

No Negócios:

- "Eleições a 10 de março. Costa fica em gestão"

- "O dia em que o parlamento foi sequestrado"

- "Web Summit: Nova CEO pode ser trunfo na edição da sobrevivência"

- "Dinamarqueses investem e contratam mil para nova fábrica"

- "Drahi pede propostas para vender Altice"

No O Jornal Económico:

- "Ministério Público diz que Governo fez lei à medida de projeto de Sines"

- "Eleições: Portugal vai a votos a 10 de março"

- "Luís Santana, novo CEO da Cofina Media: 'Vamos surpreender'"

- "À boleia dos juros, lucros da CGD até setembro superam os 920 milhões"

- "Incentivos fiscais são chave para o veículo elétrico acelerar"

- "Empresas do imobiliário pedem a Marcelo para retirar fim do RNH do OE2024"

- "Tensão no Médio Oriente longe de perturbar a economia global"

No O Jogo:

- "Sporting-Raków (2-1). Dois penáltis no Pote"

- "FC Porto. Redenção pode chegar aos 200. Taremi assinala no berço registo importante de jogos em Portugal"

- "Benfica. Schmidt ainda tem crédito e Rui Costa absolvido. Adeptos apontam erros ao técnico, mas ilibam líder dos encarnados"

- "Braga. Artur Jorge avança com Banza em Arouca"

No A Bola:

- "Sporting-Raków (2-1). Nada o faz tremer. Sangue frio de Pote garante vitória tranquila ao Sporting"

- "Benfica. Mão pesada da UEFA"

- "FC Porto. David Carmo à bica e Cardoso à espreita"

- "Espanha. A história do Girona, líder surpreendente em Espanha"

- "Hóquei em patins. FC Porto goleado em casa"

E no Record:

- "Sporting-Raków (2-1). Sporting treina para o dérbi"

- "Benfica. Schmidt à prova no domingo"

- "FC Porto. Pepê com seca de 9 meses. Não marca há 34 jogos"

- "Marcelo dissolve parlamento. Eleições a 10 de março"