Crise política estampada nos jornais nacionais deste sábado

Os jornais nacionais dã destaque à crise política no Governo da República e debruçam-se sobre o inquérito ao primeiro-ministro, António Costa, que foi instaurado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em 17 de Outubro, conforme revelou ontem a Procuradoria-Geral da República (PGR), na sequência da operação sobre os negócios do lítio, hidrogénio e 'data center'.

O Ministério Público (MP) considera que houve intervenção do primeiro-ministro na aprovação de um diploma favorável aos interesses da empresa Start Campus, responsável pelo centro de dados.

Seguem-se os destaques da imprensa nacional:

Público:

- "Galamba 'engendrou' e Escária 'acelerou' legislação favorável à Start Campus"

- "Médio Oriente: Dar à luz em Gaza 'nas ruas, no meio de escombros'"

- "Finanças: FC Porto, o clube português mais exposto às novas regras da UEFA"

- "Viagens: A costa Norte da Madeira descobre-se na ponta dos pés"

Diário de Notícias:

- "Sucessão no PS: Pedro Nuno é o preferido e Medina à frente de José Luís Carneiro"

- "Resultados: Elevado custo d crédito põe grandes bancos a lucrar 12 milhões por dia"

- "Frederico Pinheiro e Hugo Mendes, ex-adjunto do minstro João Galamba e antigo secretário de Estado das Infraestruturas: 'O tempo até um novo Governo vai permitir fundamentar melhor a venda da TAP'"

- "Portugal prepara operação de resgate de 64 palestinianos de Gaza"

- "Brunch com Vladmir Veiga, o chef que joga na Liga dos Campeões da Gastronomia: 'A minha cozinha funciona com espírito de equipa, foco e exigência diária e isso tem tudo a ver com futebol'"

- "Cinema: Bilheteiras -- e depois do furacão Barbenheimer..."

Correio da Manhã

- "Galamba implica Costa"

- "Ministro recusa demitir-se [João Galamba]"

- "PGR esclarece que enviou para o Supremo Tribunal a 17 de outubro o processo relativo ao envolvimento do chefe do Governo"

- "Salário mínimo promulgado sobe para 820 euros"

- "Caixa lucra 3,6 milhões de euros por dia até final de setembro"

- "Médicos em luta apertam Pizarro"

- "Benfica com defesa de choque anti-Gyokeres"

- "'Às vezes também me dá vontade de assobiar' [treinador do FC Porto, Sérgio Conceição]"

A Bola

- "'Só me apresentaram aquele tipo de contrato' [ex-selecionador Fernando Santos]"

- "Benfica. Schmidt sob pressão"

- "Sporting. Morita pronto para a Luz"

- "V.Guimarães-FC Porto. Assobio do banco"

- "Estoril-Casa Pia. Bruma chamado"

Record

- "Como o Benfica perdeu Gyokeres"

- "Schmidt tenta domar leão"

- "'Também de dá vontade de assobiar' [Sérgio Conceição]"

- "Seleção. Bruma chamado, Pote outra vez de fora"

- "Sp. Braga. Artur Jorge renova até 2025"

- "Sporting. St. Juste pode ser surpresa"

O Jogo

- "V.Guimarães-FC Porto. Braço-de-ferro no Castelo"

- "'Temos de impor o nosso jogo' [Sérgio Conceição"

- "Schmidt volta à fórmula original"

- "Sporting. Daniel Bragança será titular na Luz"

- "Salvador segura Artur Jorge até 2025"