Assuntos económicos nas primeiras páginas dos jornais

Bom dia. As primeiras páginas dos jornais apresentam-se hoje 'coloridas' com assuntos económicos, do PRR ou 'bazuca', a venda da Efacec, taxas e multas, as rendas congeladas e os certificados de aforro esquecidos.

No Correio da Manhã:

- "Fundos Europeus. Setor público engole verbas da bazuca"

- "Sporting-E. Amadora (3-2). Líder com via verde para a Luz"

- "Benfica. Schmidt aposta em Arthur Cabral na Champions"

- "FC Porto. Mudança de estatutos favorece presidente portista"

- "Obras do Estado. Derrapagens custam 274 milhões de euros"

- "Nove meses de 2023. Há 85 vítimas de violência doméstica por dia"

- "IUC contestado. Manifestações juntam milhares contra 'roubo'"

- "5 mil médicos arriscam receber menos"

- "Guerra em Israel. Autoridade Palestiniana admite gerir Faixa de Gaza"

- "Porto. Recuperação de casas foi paga mas ficou por fazer"

- "De Inglaterra. Portuguesa presa por lenocínio extraditada"

No Público:

- "Finanças retêm IVA do PRR e deixam câmaras e IPSS em situação difícil"

- "De Ramallah para Gaza: 'Somos todos família', mas é 'como se fosse um país diferente'"

- "Catalunha: Meritxell Serret: conquistada a amnistia, falta o referendo"

- "Escolas: Alunos com necessidades especiais voltam a aumentar"

- "António Costa responde a médico e diz o que pensa sobre o SNS"

- "Partidos: Mobilidade, saúde, impostos. As propostas de alteração ao OE"

- "Teletrabalho: Para eles, regressar ao escritório era 'impensável'. Por isso, despediram-se"

- "Reportagem: Quatro galerias portuguesas na maior feira de arte italiana"

No Jornal de Notícias:

- "Certificados de aforro esquecidos rendem 18 milhões ao Estado"

- "Porto em transe com obras do metro e acidentes na VCI"

- "IUC: Milhares exigem na rua travão ao aumento"

- "Liga: Leões ainda tremeram, mas Edwards fintou quatro e marcou"

- "Imigração: Num ano chegaram quase três mil nómadas digitais"

- "Gestores dos hospitais propõem remarcação de férias dos médicos"

- "Habitação: Senhorios vão aguardar por apoios antes de subir as rendas"

- "Lisboa: Fiscais do aeroporto roubavam e ofereciam à família"

- "Gaza: Autoridade Palestiniana pressiona EUA para cessar-fogo"

- "Marisa Liz: Primeiro álbum a solo ao fim de três décadas de carreira"

No Diário de Notícias:

- "Senhorios aguardam compensação por congelamento antes de subirem rendas"

- "Imigração em Odemira: Juntar famílias é essencial' para dissipar estigmas. Mas burocracia e falta de casas são barreiras permanentes"

- "Guerra: Blinken e Abbas discutem o futuro da Faixa de Gaza pós-Hamas"

- "Eurodreams: 'Estado arrecada impostos, mas dá pouco de volta para resolver problema do jogo' [psicólogo]"

- "The Legendary Tigerman, músico: 'Este disco, do ponto de vista emocional, veio de dentro para fora'"

- "Reivindicação: PCP quer entregar a Costa 100 mil assinaturas a exigir mudança de políticas"

- "Orçamento do Estado: PR recebe partidos. Como baixar o IRS esconde uma recessão à vista"

No Negócios:

- "Taxas e multas já renderam três mil milhões até setembro"

- "Conversa Capital, Jorge Henriques: Alimentos. 'Subida de preços é inevitável'"

- "Obras públicas: Falta de rigor nos projetos agrava custo em 270 milhões"

- "Investidor privado: Quanto custa congelar a prestação da casa?"

- "Concorrência avisa para barreiras no setor da inteligência artificial"

- "Grandes fundos com dificuldade em vender ativos tecnológicos"

No O Jornal Económico:

- "Recuperação da Efacec passa por encomendas no 'universo Mutares'"

- "EDP prevê maior lucro da sua história em 2023"

- "Uber reforça aposta no B2B em 2024"

- "Impasse entre Governo e os médicos"

- "'Estado tem que ser impulsionador de soluções sustentáveis' [Bernardo Matos de Pinho, APPC]"

No A Bola:

- "Sporting-E. Amadora (3-2). A lei de Marcus. Que grande espetáculo em Alvalade"

- "Judo. Patrícia Sampaio exulta com bronze nos Europeus"

- "Benfica. Bernat não vai ao País Basco"

- "FC Porto. Pólvora seca no ataque"

- "Inglaterra. 'Liberdade para o papá'. Golo de Luis Díaz nos descontos do Luton-Liverpool foi muito mais que um golo"

No Record:

- "Sporting-E. Amadora (3-2). King Edwards. Golo magistral e assistência do inglês na reviravolta dos leões"

- "Benfica. Neves já estava pronto. Na transição dos 16 para os 17 anos"

- "FC Porto. Dragão sobre brasas. Dentro e fora de campo"

- "Europeu de Judo. Patrícia Sampaio ganha o bronze"

- "Inglaterra. Em nome do pai. Díaz marca e faz dedicatória emotiva"

E no O Jogo:

- "Sporting-E. Amadora (3-2). Tudo ao monte e fé na Luz. Comandante vira partida frenética e entra isolado na casa do velho rival"

- "FC Porto. 'Quero sempre mais', Diogo não adormece à sombra do recorde de penáltis defendidos na Liga dos Campeões"

- "Benfica. 'É difícil encontrar defeitos no João', ex-líder do scouting, José Boto, perspetiva venda milionária"

- "Braga. Super Banza lidera ataque em Madrid"

- "Moreirense. Guimarães (1-0). Dupla inspirada trama vizinho"

- "Judo. Patrícia Sampaio conquista bronze"

- "Hóquei em patins. Dragões fecham clube dos sete na Champions"

- "Inglaterra. Luis Díaz pede libertação do pai"

- "Itália. Roma de 'Mou' feliz no fim"

- "Brasil. Abel e Caixinha ameaçam Botafogo"