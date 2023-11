Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Julgamento começou ontem em Coimbra. Jovem escrava sexual de predador"

- "FC Porto-Antuérpia. 'Tive a possibilidade de sair e não sai', diz Sérgio Conceição"

- "Benfica. Rui Costa recusa desistir da Champions"

- "Sporting. Golão de Edwards reaviva interesse inglês"

- "Em Madrid. Sp. Braga confia em surpresa"

- "Papa confessa. 'Não estou bem de saúde'"

- "Guterres alerta: 'Cemitério de crianças em Gaza"

- "Televisão. Seguro para gestores da RTP gera polémica"

- "Lojistas preocupados. Orçamento faz disparar preço de tabaco vaporizado"

- "Doença leva a homicídio seguido de suicídio"

- "Crime em Setúbal. Assassinado em casa com tiros pela janela"

- "4 milhões de euros. Investigado caso sobre eventual 'cunha' de Marcelo"

Público:

- "TC prepara-se para validar lei que criminaliza maus tratos a animais"

- "Conflito no Médio Oriente: O pesadelo foi há um mês, mas há quem não consiga acordar"

- "Metadados: Presidente tem dúvidas sobre 'recolha indiscriminada'"

- "SNS: Mais de 1.700 profissionais reformaram-se desde janeiro"

- "Final de 2023: Zona euro a cair ameaça crescimento português"

- "Comunicação social: 'A verificação de factos é a tarefa central do jornalismo'"

Jornal de Notícias:

- "Escolas sem verbas para reparar portáteis avariados"

- "Pesadelo sem fim à vista. Um mês de guerra entre Israel e o Hamas já matou mais de 10 mil civis"

- "Até setembro, 661 médicos deixaram o SNS por aposentação"

- "Braga: Em 15 dias, choveu o mesmo que num ano no Algarve"

- "Acusação: Burla com cartões dá um milhão a ganhar em apostas"

- "Metro: Moreira define regras para autorizar obras da Linha Rubi"

- "Ensino Superior: Financiamento está garantido até 2027"

- "FC Porto: 'Não saí por respeito a Pinto da Costa' [Sérgio Conceição]"

- "Champions: Benfica e Braga pedem bons ventos de Espanha"

- "Sporting: Leão continua invicto no campeonato português"

Diário de Notícias:

- "Aeroportos: Tensão sobe entre PJ e PSP com substituição a 'conta-gotas'"

- "Um mês de guerra: 'Crise da humanidade' quando se contam mais de dez mil mortos"

- "Negócio: Ministro não garante recuperação do valor investido pelo Estado na Efacec"

- "Protesto: Quando os políticos pegam de caras manifestações adversas"

- "Christoph Von Marschall, correspondente diplomático principal do jornal Der Tagesspiegel: 'Não há razão para UE não ser capaz de garantir a sua própria segurança'"

- "Cinema: Olhares do Mediterrâneo: a riqueza oculta das perspetivas femininas"

Inevitável:

- "Impermeável: Da seca aos dilúvios"

Negócios:

- "Banca privada recebe pedidos para congelar 4.200 prestações"

- "Louboutin vai construir mais um hotel em Melides"

- "Inquilinos querem dedução de todas as rendas no IRS, incluindo as antigas"

- "Privatizar a TAP é um grave erro estratégico: Hugo Mendes, ex-secretário de Estado das Infraestruturas, e Frederico Pinheiro, antigo adjunto do ministro, dizem que se perde um ativo estratégico"

- "Radar África: Novo aeroporto de Luanda serve como um teste do algodão"

- "Regulação Uso da IA na investigação do terrorismo divide UE"

- "Investimento Tekever vai ser o novo unicórnio português?"

O Jornal Económico:

- "Galp vai duplicar rede de pontos de carregamento elétrico até ao final do ano"

- "Costa e Silva garante que venda da Efacec impede 'desmembramento' da empresa e poupa 65 milhões ao Estado"

- "Keri Gilder, CEO da Colt: 'O nosso coração está na Europa, mas com a compra da Lúmen passamos a ser um operador verdadeiramente mundial'"

- "Ana Trigo de Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde: 'Portugal está globalmente longe de cumprir as metas de reciclagem'"

A Bola:

- "Tudo por Edwards. Sporting obrigado a acelerar renovação com um dos mais cobiçados do plantel"

- "FC Porto-Antuérpia. 'Tive possibilidade de sair e não sai num ano crítico. Não é pelo dinheiro que estou aqui', Sérgio Conceição"

- "Benfica. Águias procuram primeiro golo na Champions, frente à Real Sociedad, melhor defesa da prova milionária"

- "SC Braga. Niakaté e Serdar são a dupla de centrais no Bernabéu"

Record:

- "Sporting. História nas mãos. Amorim procura vitória 100 no dérbi"

- "Benfica. Mercado congelado"

- "FC Porto-Antuérpia. 'Andei dois dias a olhar para o símbolo', Estoril feriu orgulho de Conceição"

- "Belgas causam distúrbios na Baixa do porto"

- "Ciclismo. Pena máxima para diretor da W52-FC Porto. Nuno Ribeiro suspenso 25 anos"

O Jogo:

- "FC Porto-Antuérpia. 'Finalizamos pouco para o que criamos', Conceição coloca o dedo na ferida da eficácia que fez 'mossa' frente ao Estoril"

- "Benfica. Rafa perdeu gás após o arranque"

- "Sporting. Marcus Edwards com blindagem reforçada"

- "Braga. 'Álvaro é capaz de voltar a surpreender', Iñigo González treinou-o na formação e vê-o brilhar no Bernabéu"

- "Pepê em estreia na seleção do Brasil"