Visit Azores lança "escapadinha" para captar turistas para sete ilhas

A Visit Azores, entidade responsável pela promoção externa dos Açores, vai lançar na terça-feira uma campanha de "escapadinha", com o objetivo de atrair visitantes para sete das nove ilhas do arquipélago, disse hoje o seu diretor executivo.

"Dia 10 de outubro será comunicado em toda a imprensa nacional. Vamos fazer um investimento, mais uma vez, nas 'escapadinhas' de Cartão Continente no mercado nacional", disse Luís Capdeville nas primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo (JAT), que hoje terminam no Auditório Municipal de Velas, em São Jorge, Açores.

Nas jornadas, realizadas no âmbito da geminação da autarquia de Velas com os municípios do Sal (Cabo Verde) e Porto Santo (Madeira), o diretor executivo da Visit Azores integrou um painel sobre "Promoção (Marketing) e Mobilidade/Transportes".

Na sua intervenção, referiu a necessidade de a região captar visitantes ao longo de todo o ano, para combater a sazonalidade turística, daí o lançamento da nova campanha de "escapadinhas".

"Temos feito [a campanha] nos anos mais recentes, com resultados incríveis. Mas a grande diferença para este inverno e para esta campanha que vamos fazer este ano, é que vamos envolver sete das nove ilhas", adiantou.

Nas iniciativas anteriores foram feitas promoções "com um máximo de duas ilhas" e, desta vez, são envolvidas sete das nove ilhas do arquipélago.

"Esta campanha é reveladora também daquilo que é o trabalho e a preocupação que nós temos, alinhado sempre com aquilo que são as orientações do Governo [Regional], [o] combate, a atenuação da sazonalidade e a distribuição dos fluxos pelas ilhas", justificou.

Na sua elaboração, houve a preocupação e o cuidado de "envolver o máximo de ilhas e o máximo de empresários possível".

Foram contactados os 'stakeholders' em cada uma das ilhas abrangidas, como as Câmaras de Comércio de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, bem como os respetivos núcleos empresariais e câmaras municipais.

"Há aqui um claro sinal de coesão regional em torno daquilo que é o objetivo, que é um objetivo comum", vincou.

Luís Capdeville adiantou que a campanha, cujos pormenores serão revelados mais tarde, inclui pacotes de quatro noites combinados para duas ilhas.

"Isto também faz parte daquilo que é a nossa preocupação de vender Açores. Nós não vendemos Açores [com propostas para] uma ilha isolada, as ilhas complementam-se entre elas", referiu.

Porto Santo e Sal também com atractivos

No mesmo painel, também foram oradores Júlio Lopes, presidente do município do Sal, em Cabo Verde, e Nuno Batista, líder da autarquia do Porto Santo.

Nuno Batista disse que o Porto Santo também pretende diminuir a sazonalidade turística na ilha, com a captação de pessoas em fevereiro, março, abril e maio, mas "sem aviões, é impossível".

Assim, a autarquia analisou a mobilidade aérea e marítima e elaborou um calendário de eventos com atividades todas as semanas, com maior aposta fora da época alta e, numa primeira fase, dirigidas "para o território regional.

O autarca do Sal, Júlio Lopes, referiu que "depois das grandes cidades, as ilhas são as regiões mais visitadas no mundo" e que "só o turismo é que veio conferir às ilhas" a possibilidade de poderem ser sustentáveis.

"Só o turismo é que permite que as ilhas possam ter alguma viabilidade económica para poder sustentar a sua população", defendeu.