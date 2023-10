Ponta Delgada recebe 1.ª edição do Invest in Azores para promover potencial do arquipélago

Promover o potencial de investimento e inovação nos Açores é o objetivo do evento Invest In Azores, cuja primeira edição vai decorrer na sexta-feira e no sábado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, disse hoje o Governo Regional.

O Invest In Azores Summit é um evento inédito, "que visa promover o potencial de investimento e inovação nos Açores, apresentar novas estratégias e incentivos para o tecido económico da região", disse hoje o secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores na apresentação do programa do certame, na Colónia Alemã, na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Segundo Duarte Freitas, a iniciativa, que vai ser uma "espécie de congresso" dos empresários açorianos, reunirá representantes do Governo Regional, do setor empresarial, de entidades financeiras e de investidores, para "estimular os contactos, a transição digital" nas empresas e "divulgar os novos sistemas de incentivos" de apoio ao tecido empresarial da região.

O evento inclui um programa com seis painéis e 28 oradores e uma mostra de serviços e de instituições e empresas açorianas.

A primeira edição contará com a participação de empresários das nove ilhas dos Açores que, segundo o governante, poderão "não só recolher informações" como apresentar as suas preocupações e ter contactos para potenciar o mercado interno e o desenvolvimento das várias ilhas.

Na abertura, na sexta-feira, pelas 10:00 locais (11:00 em Lisboa), realiza-se um painel sobre "Captação de Investimento", com a participação de Vítor Bento (Associação Portuguesa de Bancos), Mário Fortuna (Câmara do Comércio de Ponta Delgada), Luís Pádua Gonçalves (AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Luís Miguel Ribeiro (AEP - Associação Empresarial de Portugal) e Miguel Frasquilho (CIP - Confederação Empresarial de Portugal).

O programa também inclui painéis sobre "Transformação Digital das Empresas - Novos Desafios", "Instrumentos Financeiros - O Papel do Capital de Risco" e "Nova Geração de Políticas de Apoio Empresarial".

No sábado, o Invest In Azores Summit inclui, pelas 10:00 locais (11:00 em Lisboa), a apresentação da nova estratégia da Marca Açores e um painel sobre a temática "Responsabilidade Social das Empresas".

O evento é uma organização do Governo Regional e da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.