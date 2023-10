Venezuela preocupada com violência pede à ONU que garanta a paz na Faixa de Gaza

A Venezuela expressou hoje preocupação pela escalada de violência na Faixa de Gaza e apelou a que sejam restabelecidos os direitos da Palestina e que a ONU garanta a paz local.

"O Governo da República Bolivariana reitera que, hoje mais do que nunca, são necessárias verdadeiras negociações entre as partes e que sejam restabelecidos os direitos da Palestina, para o que apela à Organização das Nações Unidas a cumprir o seu papel de garante da paz e da legalidade internacional", lê-se num comunicado.

No documento, divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores, o Governo venezuelano começa por manifestar "a sua profunda preocupação com os recentes acontecimentos na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que considera que a escalada é o resultado da impossibilidade de o povo palestiniano encontrar na legalidade internacional multilateral um espaço para fazer valer os seus direitos históricos".

Por outro lado, "o Governo venezuelano advoga por uma pronta solução para a situação crítica de hostilidade e confronto e o fim da violência em todo o território palestiniano, através do diálogo direto e do cumprimento da Resolução 2334 do Conselho de Segurança, que exige que Israel ponha fim imediato e completo a todas as atividades de colonização e ocupação no território palestiniano, como única forma de alcançar a paz".

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

Os ataques e a resposta militar fizeram centenas de mortos e mais de mil feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.