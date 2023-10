Autarca do Sal defende integração de Cabo Verde nas regiões periféricas da Europa

O arquipélago de Cabo Verde pretende estar próximo de "realidades similares como Açores e Madeira", disse hoje o presidente do município do Sal, que defendeu a integração do território nas regiões periféricas da Europa.

"Nós [ilha do Sal e Cabo Verde] queremos estar próximos de realidades similares como Açores e Madeira. Queremos pertencer a esta região da macaronésia. Ou, como se diz agora, regiões periféricas da Europa", afirmou hoje Júlio Lopes.

O autarca falava na vila de Velas, em São Jorge, no arranque das primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo (JAT), realizadas no âmbito da geminação dos municípios de Velas (Açores), do Sal (Cabo Verde) e do Porto Santo (Madeira).

Jornadas Atlânticas debatem sustentabilidade do Turismo Iniciativa junta Porto Santo, Velas e Sal e decorre até amanhã na ilha de São Jorge

No seu discurso, o autarca lembrou que Cabo Verde desenvolveu, com o apoio do Governo de Portugal, "boas relações com a União Europeia", a ponto de o seu país gozar "de um estatuto especial que consiste na paridade com o Euro".

"O que, como sabem, nos traz benefícios significativos em termos de segurança jurídica e financeira. Ou seja, é mais fácil para os investidores e para os turistas europeus trabalharem com Cabo Verde", disse, lembrando que, anualmente, "praticamente quase um milhão de turistas que visitam Cabo Verde são da União Europeia".

Júlio Lopes assumiu que a ilha do Sal e as outras ilhas do arquipélago de Cabo Verde querem estar mais próximas "dessas regiões periféricas da Europa", onde já pertenceram no passado pela História, cultura e também pela geografia.

"Os nossos governos de Cabo Verde, de Portugal e também da Espanha - porquanto Canárias pertence ao Reino de Espanha -, devem analisar as formas políticas para se permitir um maior protagonismo de Cabo Verde nas ilhas das regiões periféricas da Europa", apelou.

O autarca reconheceu que Cabo Verde, como não faz parte da Europa, não pode ter o estatuto de membro efetivo, "mas seria bom haver uma forma que poderia permitir um maior protagonismo".

"Isto podia trazer muitos benefícios, muitas oportunidades que existem aqui nos Açores, na Madeira e em Canárias, e que, infelizmente, não existem em Cabo Vede", concluiu.

Na vila de Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores, começaram hoje as primeiras JAT, realizadas pela câmara no âmbito da geminação com os municípios do Sal (Cabo Verde) e Porto Santo (Madeira).

Os três municípios realizaram um encontro naquela vila, em 2022, para comemoração dos 30 anos de geminação e, na ocasião, foi decidido realizar as jornadas, de forma rotativa.

Em 2024 decorrerão na ilha do Sal e em 2025 na ilha do Porto Santo.

As jornadas, com cerca de 120 inscritos, decorrem até domingo e incluem, entre outros momentos, debates sobre "Oferta Turística/Alojamento", "Atividades Turísticas e a sua Sustentabilidade Ambiental e Económica" e "Promoção (Marketing) e Mobilidade/Transportes".

Serão também realizadas 'fam trips' (viagens de familiarização) a diversos pontos turísticos da ilha de São Jorge e haverá espetáculos culturais com grupos musicais dos três municípios envolvidos.