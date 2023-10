PR diz que a Europa deve ser "mais criativa e empenhada"

O Presidente da República defendeu hoje que a Europa deve ser "mais criativa, mais empenhada e mais pragmática" na resolução do problema das migrações para prevenir, em vez de enfrentar depois essa realidade.

"A Europa deve ser mais criativa, mais empenhada, nem é só mais solidária porque também lucra com isso, mas também mais pragmática, tratando de prevenir em vez de depois ter de enfrentar a realidade mais tarde", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à saída da 18.ª reunião do Grupo de Arraiolos que decorreu hoje numa unidade hoteleira, no Porto.

A questão das migrações é uma matéria em que a Europa precisa de, além de definir as políticas gerais, enfrentar o problema de fundo, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa vincou que a migração existe e está mais complexa do que estava há uns anos, sendo necessário agir.

Na sua opinião, a melhor maneira de agir passa por os países cooperarem na construção de condições humanitárias, sociais, económicas e de políticas de estabilidade.

Nesta matéria, o Presidente da República destacou o problema das migrações no continente africano, alegando que "não vale a pena fechar os olhos porque ele existe e é uma realidade".

E aí, acrescentou, Portugal tem uma autoridade especial porque está lá presente, inclusive com a presença das Forças Armadas, a trabalhar nisso.

"Era bom que os países europeus, sobretudo aqueles que se queixam tanto do fenómeno, ajudassem mais Portugal lá para depois não terem de enfrentar o problema cá", reforçou.

Motivo pelo qual o Presidente da República defendeu uma maior cooperação entre a Europa e a África.

Este tema não foi consensual entre os chefes de Estado com poderes não executivos da União Europeia que estiveram hoje reunidos no Porto, não por razões de princípio, mas por razões de proximidade de eleições europeias, por exemplo, referiu Marcelo Rebelo de Sousa.