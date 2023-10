UE quer solução para disputas comerciais com EUA que beneficie ambos

O presidente do Conselho da União Europeia (UE), Charles Michel, afirmou hoje que os 27 e os Estados Unidos (EUA) devem encontrar uma solução para as suas disputas comerciais que seja benéfica para ambas as partes.

A posição do político belga foi expressa à imprensa em Washington um dia antes da Cimeira entre os EUA e a UE que terá lugar na Casa Branca, com a presença do Presidente norte-americano, Joe Biden, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e do próprio Charles Michel.

Em cima da mesa estarão as disputas comerciais entre as partes e as taxas impostas pelos Estados Unidos às importações europeias de aço e alumínio, que a UE quer que sejam eliminadas.

"Espero que façamos todos os possíveis para resolver os desafios relacionados com a relação comercial entre os Estados Unidos e a Europa", disse Michel.

O presidente do Conselho disse que para superar estes desafios é necessário "encontrar soluções que sejam benéficas para ambos e que sejam equilibradas".

Considerou também "legítimo" que os Estados Unidos defendam os interesses das suas empresas, tal como "é muito legítimo que a UE defenda os seus".

Michel não quis fazer "previsões" sobre um possível acordo na cimeira com Biden porque a sua experiência em negociações internacionais ensinou-lhe que "algo pode acontecer no último momento".

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia responsável pelo comércio, Valdis Dombrovskis, disse esta semana que estão a "trabalhar arduamente para alcançar acordos comerciais fortes e mutuamente benéficos" com os Estados Unidos.

Além disso, espera que as taxas sobre o aço e o alumínio europeus impostas pelo anterior Presidente dos EUA, Donald Trump, e declaradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio (OMC), se tornem "uma coisa do passado".