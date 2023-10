Santos Silva assinala acordo com Alemanha sobre reformas para alargamento da UE

O presidente da Assembleia da República assinalou hoje uma proximidade de posições entre Portugal e a Alemanha sobre as reformas necessárias para um alargamento da União Europeia (UE) e sobre a política de migrações.

Este dado sobre a política europeia foi transmitido por Augusto Santos Silva no seu segundo e último dia de visita a Berlim, depois de uma reunião com a presidente do parlamento federal da Alemanha, o Bundestag, Bärbel Bas, em que esteve acompanhado pelos deputados Pedro Delgado Alves (PS) e Isabel Meireles (PSD).

No conjunto de mensagens que publicou na rede social X (antigo Twitter), o presidente da Assembleia da República referiu que convidou a sua homóloga a visitar oficialmente Portugal em 2024.

Já em relação aos temas da reunião com Bärbel Bas , o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros indicou que foram "a política europeia de migrações, as reformas necessárias para o próximo alargamento da União Europeia" e "as dinâmicas do debate parlamentar nos dois países".

"Mais uma vez se verificou a proximidade de posições entre Portugal e Alemanha", escreveu.

Antes, durante a manhã, Augusto Santos Silva reuniu-se com os presidentes das comissões de Assuntos Europeus, Anton Hofreiter, e de Negócios Estrangeiros, Michael Roth, do parlamento federal alemão.

Nessas duas reuniões, de acordo com o presidente da Assembleia da República, estiveram em análise questões como "a proteção do Estado de Direito no futuro funcionamento da União Europeia, as regras orçamentais e o alargamento da União Europeia", bem como temas da agenda internacional relativas "à importância da relação com o Sul global, à guerra na Ucrânia e à situação no Médio Oriente".

O programa no parlamento federal alemão iniciou-se com "um encontro com o Grupo Parlamentar de Amizade Alemanha-Portugal".

De acordo com Augusto Santos Silva, "o trabalho conjunto em muitas áreas tem aproximado os dois parlamentos e países" e, em 2024, "o cinquentenário do 25 de abril mobilizará os dois grupos homólogos".

Na segunda-feira, após chegar a Berlim, o presidente da Assembleia da República participou numa receção oferecida à comunidade portuguesa no Centro Cultural Português e teve uma conversa com jovens quadros portugueses residentes na capital alemã.

"A comitiva parlamentar pôde conhecer as suas experiências e testemunhos, assim como ouvir ideias e propostas sobre o que Portugal pode fazer para e com eles", escreveu Augusto Santos Silva.