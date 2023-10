MNE do Irão reúne-se com líder do Hamas no Qatar

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hosein Amir Abdolahian, reuniu-se hoje, durante a sua visita ao Qatar, com o líder do gabinete político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, noticiou a televisão qatari Al-Jazeera.

A estação televisiva não forneceu pormenores sobre o encontro, mas difundiu imagens de Abdolahian e Haniyeh, que reside em Doha e a partir dali dirige o gabinete político do movimento islamita, com o beneplácito do Governo do Qatar, que considera o Hamas um interlocutor válido na Faixa de Gaza e acolhe a sua sede há uma década.

A visita do chefe da diplomacia iraniano ao Qatar ocorre também um dia depois da do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

🔴AHORA: El canciller de #Irán, Hosein Amir Abdolahian, se reúne con el líder de #Hamas, Ismail Haniyeh.



A miles de kilómetros de Gaza, Abdolahian y los líderes del Hamas se saludan con besos y sonrisas, mientras ven cómo en #Gaza e #Israel se derrama sangre de civiles… pic.twitter.com/KdtKN68uqG — Gabriel Chocron (@GabrielChocron) October 14, 2023

Este terá sido o primeiro encontro público de Haniyeh com um alto responsável governamental após o ataque surpresa do Hamas a Israel de há uma semana, em 07 de outubro, que se saldou em 1.400 mortos no Estado hebraico e desencadeou uma feroz resposta contra a Faixa de Gaza, onde já vez mais de 2.200 vítimas mortais.

O líder do Hamas já falou por telefone, no próprio dia 07 de outubro, com o Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, para discutirem "os acontecimentos na Palestina", de acordo com a comunicação social iraniana, que não forneceu mais informação sobre a conversa entre os dois políticos.

Teerão é um dos principais aliados do movimento islamita Hamas e lidera o chamado Eixo da Resistência contra o Estado judaico, seu inimigo.

O Irão saudou a operação do Hamas contra Israel com felicitações e fogo-de-artifício nas ruas da capital iraniana.

A República Islâmica do Irão e Israel são inimigos figadais, representam uma ameaça existencial um para o outro, competem pela hegemonia regional e travam uma guerra encapotada, com ciberataques, assassínios e operações de sabotagem.

Nesse conflito "na sombra" e para expandir a sua influência regional, Teerão apoia grupos como o Hezbollah libanês, o movimento palestiniano Hamas, a Jihad Islâmica e os rebeldes Huthis no Iémen.