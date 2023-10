Responsável militar do Hamas abatido pelas forças israelitas

Um responsável do movimento de resistência islâmica Hamas foi morto nas últimas 24 horas pela força aérea israelita, anunciou hoje um porta-voz militar.

"Durante uma operação da força áerea nas últimas 24 horas, bases do comando da organização terrorista Hamas foram atingidas. Durante esta operação Murad Abu Murad, chefe das operações aéreas [do Hamas] na cidade de Gaza, responsável de grande parte da ofensiva mortífera lançada no sábado [passado] contra Israel, foi abatido", indicou, em comunicado. O grupo islamita Hamas lançou no sábado passado um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está "em guerra" com o Hamas, no poder em Gaza desde 2007 e considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, UE e Israel, bem como por outros países.

Na sexta-feira, Israel deu um prazo de 24 horas para a retirada de civis do norte da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Gaza, para sul, o que implica a movimentação de mais de 1 milhão de pessoas e sugere uma iminente operação terrestre. O prazo terminou pelas 04:00 (hora em Lisboa).

As autoridades israelitas registaram mais de 1.300 mortos e 3.000 feridos desde o início da ofensiva do Hamas, apoiada pelo Hezbollah libanês e pelo ramo palestiniano da Jihad Islâmica.

Do lado palestiniano, o Ministério da Saúde confirmou que, em Gaza, os ataques da retaliação israelita fizeram pelo menos 1.799 mortos e mais de 7.000 feridos, tendo também registado 47 mortos e perto de 600 feridos na Cisjordânia.

O exército de Israel indicou que mil combatentes do Hamas foram mortos em confrontos com as forças de segurança em território israelita.