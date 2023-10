Açores registam recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em Setembro

Os Açores registaram, em setembro, um novo recorde de passageiros desembarcados em aeroportos nesse mês, com mais de 228 mil desembarques, segundo dados do Serviço Regional de Estatística (SREA), revelados hoje.

"Em setembro de 2023 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 228.691 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 15,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior", lê-se no relatório sobre transportes aéreos.

Segundo os dados do SREA consultados pela Lusa, o valor registado em setembro é o mais elevado nesse mês, superando o recorde registado em 2022, com 197.365 desembarques.

A SREA tem disponíveis dados desde 1986.

Em comparação com setembro de 2019, período anterior à pandemia de covid-19, em que tinha sido registado o recorde anterior com 167.172 passageiros, o crescimento em 2023 é de cerca de 36,8%, com uma diferença de mais de 60 mil viajantes.

Os passageiros de voos interilhas são os que se apresentam em maior número, no relatório relativo a setembro de 2023, com 104.706 desembarques, mais 12% do que no período homólogo.

Quanto aos viajantes com origem noutras regiões do território nacional aumentaram 14,2%, num total de 98.962.

Os desembarques de voos internacionais, apesar de se ficarem pelos 34.023, registaram a maior subida homóloga (35,4%).

Segundo o SREA, todas as ilhas do arquipélago apresentaram uma "variação homóloga mensal positiva no desembarque de passageiros", com destaque para o Corvo (25,5%), o Pico (22,3%) e a Terceira (18%).

São Miguel, que contabilizou o maior número de desembarques (129.880), registou uma subida de 16,2%, a ilha das Flores de 12,6% e a ilha de São Jorge de 12,2%.

Os crescimentos mais baixos foram registados na Graciosa (10,5%), no Faial (9,3%) e em Santa Maria (8,7%).

Quanto ao número de passageiros embarcados em setembro, ascendeu aos 244.992, mais 15,1% do que no mesmo mês em 2022.

Relativamente à tipologia de voo, houve um aumento de 12% nos passageiros embarcados nos voos interilhas (104.768), de 12,2% nos voos da Madeira e de Portugal continental (101.010) e de 33,9% nos voos internacionais (39.214).

Entre janeiro e setembro, os Açores contabilizaram cerca de 1,7 milhões de passageiros desembarcados em aeroportos, mais 18,8% do que em igual período em 2022.

Neste período, as ilhas com maiores crescimentos homólogos foram São Miguel (22%), São Jorge (20,2%) e Faial (17,8%).

Olhando apenas para o terceiro trimestre do ano, o número de desembarques (792.832) registou uma variação homóloga positiva de 11,7%, com destaque para as ilhas do Pico (14,2%), do Corvo (14,1%) e de São Miguel (12,7%).