Jornais entre as boas-vindas a novos governantes e a despedida a Bento XVI

Bom dia. Os jornais nacionais desta quinta-feira apontam a notícias muito similares nas suas manchetes e notícias de primeira página, entre as quais se destacam a posse dos novos membros do Governo da República e o funeral do papa emérito, Bento XVI. Mas há muitas mais...

Na revista Sábado:

- "Pelé 1940-2022"

- "A vida do papa emérito, cujo secretário pessoal via como ensombrado pelo diabo"

- "Pedro Nuno Santos. Como caiu o ex-ministro e o que vai fazer agora"

- "Terapia de casal. Fomos testar as sete regras para reforçar o casamento"

Na revista Visão:

- "A ciência para uma menopausa feliz"

- "Professores: As novas táticas do protesto"

- "Sete escapadas: À descoberta de Braga, Aveiro, Caldas da Rainha, Évora e Faro"

- "Construir um mundo melhor, segundo... Greta Thunberg, Thomas Piketty, Yuval Noah Harari"

No Correio da Manhã:

- "Tinha cerca de 700 mil euros sem justificação. Nova governante com contas arrestadas"

- "Secretária de Estado da Agricultura tomou posse ontem"

- "Educação. Ministro recua na guerra com professores"

- "Benfica exige 120 milhões a pronto [saída de Enzo]"

- "MP pede. Pena de prisão para Rui Pinto"

- "Crime em Cascais. Atriz [Matilde Reymão] em choque com assalto"

- "Sporting. Tottenham quer levar Porro e Edwards"

- "FC Porto. Sérgio Conceição descarta novo central"

- "Funeral é hoje. Último adeus ao papa Bento XVI no Vaticano"

- "Crédito. Juros da habitação já superam os 3%"

- "Tribunal decide. Marcelo envia lei da eutanásia para o Constitucional"

- "Condenado a 22 anos. Sinal de telemóvel trama homicida"

No Público:

- "Exames passam a valer no mínimo metade da nota de acesso ao superior"

- "Tomada de posse: O segundo fôlego da maioria absoluta. PS admite ter primeiro-ministro que não seja líder do partido"

- "Habitação: Euribor mais altas chegam a 54% dos créditos até Fevereiro"

- "Fiscalização: Marcelo volta a enviar eutanásia para o Tribunal Constitucional"

- "Transportes: Regulador quer acabar com caos de trotinetes e bicicletas"

- "Experiência: Tecido artificial restabelece função erétil em porcos"

- "Perfil: Ricardo Regufe, o homem que levou Ronaldo para o Al-Nassr"

- "Bento XVI: Funeral marca o fim da delicada dança entre dois papas"

- "Exposição em Lisboa: A cerâmica de Teresa Pavão está no Museu de Arte Antiga para recordar João Cutileiro"

- "Entrevista a Miguel Castanho - Três anos depois, ainda é cedo para 'encomendar o requiem pela pandemia'"

No Jornal de Notícias:

- "Português será um dos três exames obrigatórios de acesso ao Superior"

- "Aparelho socialista reforça Governo"

- "Eutanásia vai ao Constitucional pela segunda vez"

- "Mercado: Assédio inglês a craques do Benfica e Sporting"

- "Alto Minho: Sensores de fumo retirados por apitarem demasiado"

- "Rui Pinto: Ministério Público não acredita que pirata esteja arrependido"

- "Portagens: Aumento por troço vai de cinco cêntimos a 1,65 euros"

- "Gondomar: Alterações de trânsito sem fim à vista agitam população"

- "Russos morrem por terem ligado telemóveis pessoais"

- "Cinema: 'Eu sei o que é ser atriz, o que se tem de passar' [Marion Cotillard]"

No Diário de Notícias:

- "Crise no Governo: Medina obrigado a ir ao parlamento falar da TAP"

- "Remodelação fez crescer número de governantes"

- "Do discurso de Zelensky na AR à viagem de Marcelo já este ano: Os 10 momentos em que Portugal e a guerra na Ucrânia se cruzaram"

- "Seminário diplomático: Baerbock: 'Putin não tem mais nada na cabeça a não ser destruir a Ucrânia'"

- "Mau tempo: Seguradoras pagam mais de 47 ME na Grande Lisboa"

- "Trabalho: Recurso ao outsorcing após despedimento dá multa ate 61.200 euros"

- "Brasil: Bolsonaro enfrenta perigo real de prisão, segundo especialistas"

- "Visão 2030: Como a Arábia Saudita comprou o melhor desporto"

No Inevitável:

- "Bento XVI: A hora da despedida"

- "Míni-remodelação: Costa já deu posse à 'prata da casa'"

- "Eutanásia: Marcelo recorre ao TC por uma questão de certeza"

- "Fundos: Costa reage a Marcelo e diz que PRR está 'em movimento'"

- "Carlos Chaves lança o Movimento Reagrupar por Portugal"

- "Moção de censura de hoje ao Governo com desfecho certo"

- "Ucrânia: Culpa do ataque mais fatal contra as forças russas foi dos telemóveis"

No Negócios:

- "Fixar taxa no crédito da casa já custa mais de 4%"

- "Remodelação faz deste Governo o terceiro mais numeroso"

- "Promessa de bons resultados ajuda à privatização da TAP"

- "Finanças voltam a reduzir almofada financeira de 2023"

- "Metro do Porto usa procedimento inédito para acelerar obras"

- "Casinos estão 20% abaixo das receitas obtidas em 2019"

No O Jogo:

- "Central do FC Porto está em final de contrato: Marcano quer continuar dragão"

- "Benfica: Batalha diplomática por Enzo"

- "Sporting: Spurs apontam a Porro e Edwards"

- "Santa Clara - Braga: Crescimento à prova no meio do Atlântico"

- "V. Guimarães: Moreno com médio à vista"

- "Basquetebol: Portistas sobem ao comando do campeonato"

- "Ministério Público reclama pena de prisão para Rui Pinto"

No A Bola:

- "Chelsea já tem acordo com Enzo. Toda a verdade sobre o caso que agita a Luz"

- "Sporting. Porro e Edwards informados do interesse do Tottenham"

- "FC Porto. Wendell convence Sérgio Conceição"

- "Conheça o mundo novo de CR7"

E no Record:

- "Só por 75 milhões. Tottenham fez contacto oficial para levar Porro e Edwards"

- "Águia dá nega ao Chelsea. Proposta por Enzo está em 90 MEuro + 3 jogadores"

- "FC Porto. Pepe já teve alta"

- "Ronaldo cumpre castigo na Arábia"

- "Doyen e MP pedem prisão de Rui Pinto"