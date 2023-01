FAO e UE unem esforços para assegurar cadeias de valor agrícola na Ucrânia

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e a União Europeia (UE) uniram esforços para apoiar famílias rurais, pequenos agricultores e pequenas empresas agrícolas no valor de 15,5 milhões de dólares.

As cadeias de valor na Ucrânia na agricultura, pescas e silvicultura, e sua adaptação às condições do tempo de guerra, vão beneficiar de um projeto financiado pela UE e implementado pela FAO, segundo um comunicado da agência da ONU.

Famílias rurais, pequenos agricultores e pequenas empresas agrícolas beneficiarão de um projeto de 15,5 milhões de dólares financiado pela UE e implementado pela FAO, refere a nota.

O projeto centrar-se-á no apoio a produtores em Lvivska, Ivano-Frankivska, Zakarpatska e Chernivetska com subsídios correspondentes para investimentos na exploração e na cadeia de valor, juntamente com apoio de extensão e aconselhamento.

"Os fundos da UE para este projeto da FAO visam restaurar ou reforçar a funcionalidade das cadeias de valor agrícola a nível pré-guerra", disse Christian Ben Hell, responsável pelo setor agrícola da delegação da UE na Ucrânia.

"Isto é necessário para cobrir as necessidades alimentares da população deslocada local e ocidental e para enfrentar a insegurança alimentar no resto do país imediatamente e a curto prazo, e será crucial para evitar uma crise alimentar em 2023", explicou Ben Hell.

A situação da segurança alimentar na Ucrânia deteriorou-se rapidamente na sequência do ataque da Rússia à Ucrânia, que causou a destruição generalizada de culturas, infraestruturas agrícolas e outras infraestruturas civis, e perturbou tanto as cadeias de abastecimento como as cadeias de valor.

Através do projeto financiado pela UE - que começou em fevereiro de 2021 com uma fase de preparação, mas foi depois suspenso devido à guerra e reorientado para satisfazer as necessidades atuais - foi prestada assistência agrícola de emergência a mais de 6.000 famílias rurais entre março e maio do ano passado.

"Os testemunhos dos indivíduos e famílias que encontrei durante as minhas visitas à zona confirmam a necessidade urgente de apoio imediato para restaurar a capacidade das famílias e evitar a dependência da ajuda humanitária", disse Pierre Vauthier, chefe do gabinete da FAO na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, "é imperativo que o governo seja apoiado nos seus esforços para desenvolver o setor agrícola e para reforçar e diversificar as cadeias de valor", disse Vauthier.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou pelo menos a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,9 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.