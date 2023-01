Rússia responsabiliza forças ucranianas pela morte de 5 pessoas em Zaporijia

As autoridades russas responsabilizaram hoje as forças ucranianas pela morte de cinco pessoas, quatro das quais elementos de serviços de emergência, na região de Zaporijia, no sul da Ucrânia.

Numa mensagem divulgada na rede Telegram, o chefe interino desta região controlada pela Rússia, Evgueni Balitski, afirmou que "cinco pessoas morreram e 15 sofreram ferimentos de gravidade diversa em consequência de ataques de artilharia de grupos armados ucranianos contra a cidade pacífica de Vasylivka".

De acordo com o mesmo responsável, a situação em Vasylivka "é tensa, os ataques não param e todos os serviços de emergência trabalham para ajudar os cidadãos".

A localidade está controlada pelas tropas russas desde março do ano passado.

