Ronaldo com mais destaque nos jornais generalistas que nos desportivos

Bom dia. A apresentação ontem de Cristiano Ronaldo no seu novo clube da Arábia Saudita teve mais destaque nos jornais generalistas portugueses do que nos desportivos. O que parecia ser uma notícia que marcaria as capas das edições dos três jornais desportivos nacionais, acaba por ser relegado para 'canto', ao contrário dos jornais que não são especializados na matéria, o que acabará por surpreender os habituais leitores e muito diferente do que foi o passado recente, no qual qualquer notícia importante sobre CR7 tinha grande destaque.

No Correio da Manhã:

- "Investigação a Galamba sem arguidos"

- "PGR confirma inquérito aos negócios do lítio e hidrogénio"

- "Ronaldo prefere milhões da Arábia a Portugal"

- "Benfica. Rui Costa e Mendes decidem saída de Enzo"

- "Sporting. UEFA valoriza Gonçalo Inácio"

- "FC Porto. Diogo Costa sai no próximo verão"

- "Hospitais. Caos nas urgências de Santa Maria e Loures"

- "Professores protestam. Greve com adesão de 80%"

- "'Ouvi um estrondo e nunca mais ouvi nada', mãe estava ao telefone com cantora [Claudisabel] no momento da tragédia"

- "Funeral em Santos. Multidão emocionada no adeus a Pelé"

- "Pagamentos no Natal. Cartões revelam recorde de consumo"

- "Insólito. Falta de visto nos contratos trava combustível na PSP"

- "Lousã. Bebé de 5 meses morre enquanto dormia"

No Público:

- "Portugal perde peso e influência na burocracia da União Europeia"

- "Valença: Derrocada prova necessidade de intervenção urgente na muralha"

- "Educação: Greve parcial e concentração alimentam luta dos professores"

- "Fogos rurais: Investimento na prevenção subiu cinco vezes depois de 2017"

- "'Cartel' da banca: Bruxelas afirma que bancos violaram regras da concorrência"

- "Ucrânia: A dura prova de quem fugiu à guerra uma e outra vez"

- "Crise política: PS recebe apoio do PCP contra a moção de censura da IL"

- "Ronaldo da Arábia: Contrato 'único' vale mais do que convites da Europa"

- "Pelé: Dezenas de milhares de adeptos nas ruas de Santos para o último adeus ao 'Rei'"

- "Irão: Polícia avisa mulheres que uso de hijab é obrigatório mesmo dentro dos automóveis"

No Jornal de Notícias:

- "Governo sob pressão para gastar o dobro em fundos europeus por dia"

- "Novo Banco condenado a pagar meio milhão"

- "Ronaldo das arábias"

- "Porto: derrocada atinge hotel e corta marginal do Douro"

- "Águeda: Sistema inovador impede inundações na cidade"

- "Superior: Politécnicos contra maior peso dos exames no acesso"

- "Energia: Gás natural está mais barato que antes da guerra"

- "Autarquias: Costa reforça verbas e admite ceder mais poderes"

- "Pelé: Cortejo de emoções marcou a partida do Rei"

- "Casa Pia: Dragões postos à prova frente à equipa sensação"

No Diário de Notícias:

- "Pagamento de teletrabalho sem comprovativo do custo paga IRS"

- "CR7: Um jogador ímpar com um contrato único, que só quer jogar e ser feliz"

- "Política: Nem ao lado do PS e diferente das outras direitas, PSD abstém-se e não viabiliza moção de censura"

- "Habitação: Novo ministério em contrarrelógio até 2026"

- "Lisboa: Pais com filhos em idade escolar trocam carro por Comboios de Bicicletas para ir ao ensino"

- "Jerusalém: Coro de críticas após visita de ministro polémico de Netanyahu a local sagrado"

- "Cinemateca: O eterno fascínio do Antigo Egito"

No Inevitável:

- "Caldeirão de PRR e prata da casa na mira de Marcelo"

- "O adeus de Pelé: Ele viveu a ilusão de que ser homem não bastaria..."

- "Cristiano Ronaldo: Contrato único para um jogador único"

- "Robert e Mary: O frade e a freira que se apaixonaram com um só toque"

- "Boxe feminino: A esperança dos pugilistas cubanas após 60 anos"

- "IMI: Maioria das câmaras optou por manter o imposto"

No Negócios:

- "Preço dos fretes marítimos cai 80%"

- "Acordos que limitam créditos salariais passam a ser nulos"

- "'Rally' das ações do PSI ainda tem força em 2023"

- "Daniela Simões, CEO da MIIO: Fim dos carros a combustão em 2035? 'Não estou segura de que existam condições'"

- "Conjuntura: China renova incerteza sobre trajeto da inflação"

- "Investimento: Imobiliário dispara com venda de hotéis"

- "Câmbio: Nem euro, nem dólar. Moedas vão perder valor"

No A Bola:

- "Ataque final a Enzo. Benfica e Chelsea negoceiam fórmula de pagamento"

- "FC Porto. Pepe é operado e continua de baixa"

- "Sporting. Tanlongo às ordens de Amorim"

- "CR7 recebido em clima de euforia"

- "Sete treinadores portugueses no arranque da temporada no Brasil"

No Record:

- "Enzo tratado noite dentro. Chelsea reuniu-se com Jorge Mendes em Londres"

- "Ronaldo rei das Arábias"

- "Sporting. Tanlongo às ordens de Amorim"

- "FC Porto. Pepe operado"

- "Mundo despede-se de Pelé"

E no O Jogo:

- "Dragão tranca Martínez: Proposta de 10 ME do Augsburgo foi recusada pela SAD do FC Porto"

- "Benfica: Enzo quer o Chelsea já"

- "Sporting: Mateus Fernandes na vaga de Morita"

- "Brasil: Um país inteiro no adeus ao Rei"

- "Ronaldo foi apresentado com pompa e circunstância pelo Al-Nassr: Príncipe das Arábias"