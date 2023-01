Escolas Católicas esperam que Jornada deixe marcas para o futuro da Pastoral Juvenil

O presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC), Fernando Magalhães, manifestou hoje o desejo de que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023) "não seja só um evento para aqueles dias" de agosto.

"Espero que não seja só um evento para aqueles dias [01 a 06 de agosto], mas que deixe marcas para a Pastoral Juvenil renovada, alimentada e estimulada para o futuro", disse aquele responsável, citado pela agência Ecclesia.

Fernando Magalhães está a participar hoje em Fátima na IV Jornada de Pastoral das Escolas Católicas, encontro que tem o objetivo de "pensar em conjunto o que fazer para que a Jornada Mundial da Juventude não seja apenas um evento".

Segundo o presidente da APEC, "há um trabalho nos colégios que tem sido desenvolvido em vista a mobilização dos alunos, comunidades educativas e famílias para a JMJ", sublinhando a "extraordinária colaboração entre a APEC e o COL [Comité Organizador Local da JMJ]".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.