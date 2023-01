IL vai realizar jornadas parlamentares na Madeira em Julho

O presidente cessante da IL, João Cotrim Figueiredo, desafiou hoje os "tudólogos do cinismo" a dizer que "não há cada vez mais liberais em Portugal.

"Crescemos e afirmámo-nos. Aos nossos adversários políticos, aos tudólogos do cinismo eu digo: olhem para nós, olhem para nós e digam lá agora que não há cada vez mais liberais em Portugal", disse João Cotrim Figueiredo no seu discurso de despedida, no arranque da VII Convenção Nacional.

Rui Rocha e Carla Castro, deputados e dirigentes, e o conselheiro nacional José Cardoso disputam este fim de semana o lugar deixado por João Cotrim Figueiredo com as eleições antecipadas.

"Esta convenção é uma prova evidente deste crescimento: eu fui eleito numa convenção com 196 pessoas, hoje temos aqui 1.300 e mais 1.000 a seguir online. Doze vezes mais em apenas três anos", enalteceu, salientando que os membros da IL passaram de 600 em 2019 para mais de 6.000 atualmente e os núcleos de seis para cem.

Em termos eleitorais, Cotrim Figueiredo destacou o crescimento de um para oito deputados na Assembleia da República, a conquista de um lugar na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e deixou a expectativa que o mesmo se passe este ano nas regionais da Madeira, anunciando que a IL irá realizar neste arquipélago as suas jornadas parlamentares em julho.

"Em 2021, fomos pela primeira vez a eleições autárquicas, mobilizámos quase 3.300 liberais nas listas da IL um pouco por todo o país. E agora temos, a trabalhar arduamente em cada uma das suas autarquias, a mostrar o que é ser liberal a nível local, 89 magníficos autarcas", saudou.

No seu último discurso perante a Convenção enquanto presidente -- que frisou não ser "um discurso de despedida" -- deixou um agradecimento a toda a sua equipa nos últimos anos.

"Vocês sabem quem são, vocês perderam noites, vocês perderam privacidade, vocês ganharam cabelo brancos (os que ainda tinham cabelo), vocês ganharam quilos de peso, vocês arriscaram comigo, vocês são uma grande equipa, vocês são a alma da Iniciativa Liberal. É muito por causa do vosso trabalho e competência que hoje podemos dizer todos que o projeto político da Iniciativa Liberal é um projeto vencedor", salientou.

João Cotrim Figueiredo anunciou em outubro do ano passado que não se iria recandidatar às eleições antecipadas, convocadas a meio do mandato, provocando surpresa nas hostes liberais, tendo depois manifestado o apoio quase imediato a um dos três candidatos à liderança, Rui Rocha.