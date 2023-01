Economia alemã supera expectativas no 4.º trimestre de 2022, diz Bundesbank

A economia alemã superou as expectativas no quarto trimestre de 2022, apesar da elevada inflação e da guerra na Ucrânia, dizem economistas do Bundesbank no boletim mensal de janeiro, hoje publicado.

"O Produto Interno Bruto (PIB) real pode ter estagnado no último trimestre de 2022, excedendo as expectativas anteriores", diz o Bundesbank.

"A inflação e a incerteza em relação à guerra na Ucrânia pesaram na economia, embora a situação nos mercados energéticos possa ter abrandado visivelmente em comparação com o verão", acrescentam os economistas do banco no relatório.

Além disso, foram implementadas outras medidas orçamentais, aliviando parcialmente as famílias e as empresas dos elevados custos energéticos.

Os problemas de abastecimento na indústria e na construção também se atenuaram.

Contudo, a inflação elevada está a travar o consumo doméstico e, como resultado, o volume de negócios do comércio e da restauração diminuiu em outubro e novembro em comparação com o trimestre de verão, o terceiro trimestre.

O PIB real na Alemanha aumentou 1,9% em 2022 em comparação com o ano anterior e estava ligeiramente acima do nível pré-pandemia, recorda o Bundesbank.

Mas a recuperação económica foi enfraquecida pela invasão russa da Ucrânia, que criou novos problemas de abastecimento, inflação e incerteza sobre o abastecimento de energia.

A recuperação em alguns setores após o levantamento das medidas de contenção da pandemia ajudou o consumo privado a aumentar fortemente.

As exportações e os investimentos em instalações técnicas, máquinas e veículos também impulsionaram o crescimento económico da Alemanha, acrescenta.