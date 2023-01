Nicolás Maduro diz que economia venezuelana cresceu mais de 15% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela cresceu mais de 15% em 2022, tendo sido o país da região que registou, em 2022, a recuperação económica mais acelerada, anunciou o Presidente Nicolás Maduro.

"A Venezuela teve um crescimento, no ano de 2022, acima de 15%, do PIB, o maior crescimento económico da América Latina e Caraíbas", disse quinta-feira o governante, sublinhando que o país registou crescimento positivo em todos os quatro trimestres de 2022, após sete anos de contração económica.

Segundo Maduro, a Venezuela aumentou "os depósitos no sistema financeiro, a produção alimentar e industrial, a cobrança de impostos, as exportações não-tradicionais". "Continuamos a avançar, em plena recuperação económica", acrescentou.

O presidente venezuelano falava durante a sessão anual de apresentação das suas "memórias e contas", que teve lugar no hemiciclo da Assembleia Nacional eleita em 2020 e onde o 'chavismo' detém a maioria.

Sem avançar dados económicos sobre o último trimestre de 2022, Maduro precisou que a Venezuela registou um crescimento de 17,45% entre janeiro e março do ano passado, de 23,30% entre abril e junho e de 13,22% entre julho e setembro.

O chefe de Estado disse ainda que as exportações não tradicionais do país aumentaram 151% em relação ao ano anterior e as importações 106%.

Maduro revelou também que ordenou ao gabinete económico que apresente, nas próximas semanas, um projeto de lei para simplificar e reduzir os custos dos processos de exportações venezuelanas.

Por outro lado, ordenou à banca pública e privada do país que aumente de 10% para 30% o financiamento em moeda estrangeira aos setores que produzam bens, riquezas e emprego no país.

O governante referiu ainda que o desemprego baixou de 8,9% para 7,8% na Venezuela, em 2022, e pediu à sua equipa que continue a trabalhar para reduzir aquela percentagem e para reativar programas para os jovens.