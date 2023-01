Sismo de 3.1 na escala de Richter sentido a sul de Portugal continental

Um sismo foi sentido no Continente português esta noite, pelas 21h59, de acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cujas estações da Rede Sísmica do Continente calculam que a magnitude foi 3.1 na escala de Richter.

O "epicentro se localizou a cerca de 30 km a Sul-Sudeste de Vila Real de Santo António", frisa o IPMA. "Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António (Faro)".

Informa o IPMA que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", destacando que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", recordando que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação".

Em todos os casos, a autoridade aconselha as pessoas a acompanharem "sempre as indicações dos serviços de protecção civil".