Marinha acompanha passagem de navios russos ao largo da costa de Portugal

A Marinha Portuguesa acompanhou, nos últimos dias, dois navios da Marinha russa, nos últimos dias, revelou hoje um comunicado da marinha remetido às redações.

"O NRP Bartolomeu Dias, em colaboração com países aliados e da NATO, esteve acompanhar a passagem de uma fragata de origem russa por Portugal, desde o dia 12 de Janeiro até esta semana", refere a nota, acrescentando que "o navio vigiou permanentemente, ao longo de seis dias, a fragata Admiral Gorshkov, na sua deslocação pelo continente até cerca de 1.300 quilómetros, a Oeste da ilha das Flores, no meio do oceano Atlântico".

Já o NRP Sines, que se encontra em missão na Zona Marítima dos Açores, "também acompanhou o navio reabastecedor Kama, entre os dias 19 e 20 de Janeiro.

"A Marinha Portuguesa mantém uma vigilância ativa das áreas de interesse nacional, através do seu Centro de Operações Marítimas, assegurando uma prontidão adequada dos navios com o objetivo de promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar", pode ler-se ainda no comunicado.