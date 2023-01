Três separatistas mortos em confrontos com a polícia na Tailândia

Três separatistas morreram na sexta-feira durante uma troca de tiros com as forças de segurança na província de Narathiwat, no extremo sul da Tailândia, informou hoje a polícia local.

Agentes da polícia e soldados atravessavam uma área montanhosa nesta região quando se depararam com um grupo de separatistas armados que abriram fogo, disse fonte policial.

"Eles começaram a atirar na nossa direção, então tivemos de retaliar, o que resultou na morte de três pessoas", disse à agência France-Presse (AFP) o chefe da polícia local, Suthon Sukwiset.

"Descobrimos três M16 em sua posse e confiscámos [as armas]", acrescentou.

Desde 2004, um conflito que já fez mais de sete mil vítimas mortais persiste nas províncias do sul da Tailândia, onde rebeldes nestas regiões de maioria muçulmana lutam por uma maior autonomia.

Banguecoque destacou uma forte presença policial para estas áreas, culturalmente distintas do resto do país, maioritariamente budista.

No ano passado, representantes do governo tailandês e do grupo separatista Barisan Revolusi Nasional (BRN) reuniram-se em Kuala Lumpur, capital da Malásia, pela primeira vez em quase dois anos, embora sem qualquer avanço nas negociações.